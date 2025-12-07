立法會選舉｜今日投票　灰燼裏求變、低壓中謀破局（附票站位置）

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉如期在今日（12月7日）進行。這場選舉在突發世紀火災的陰影下展開。一方面，超過三分之一議席確定易主，12名70歲以上資深議員全數退場，新人湧現使選區競爭激烈。另一方面，大埔宏福苑火災令競選氣氛趨向低調克制，傳統動員模式受限，為選情增添變數。各政黨面臨差異化挑戰：擁有「鐵票」的政黨力求穩守基本盤，而依靠政綱和拉票吸引游離選民的候選人則面臨更大不確定性。



第八屆立法會選舉將如期在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

地區直選競爭激烈 超過七成為「新丁」

從《香港01》統計數據來看今屆立法會的變動。地區直選競爭變得激烈，51人爭奪20個議席，參選人數較上屆激增45%，其中超過70%參選人為政治「新丁」。背景多元，既有尋求晉升的區議員，也不乏來自央企或社福界的新面孔。全港十個直選分區中，九個出現「五爭二」的高競爭局面，實現「區區有競爭」。

功能界別競爭略為減少，有60人爭30個議席，比上一屆少8人。絕大多數界別兩人爭一席，社福界競爭最大，達到「三爭一」。值得關注的是，逾兩成具人大、政協或中資背景，亦有業界領袖參選。巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，以近「零經驗」出選旅遊界別成為該界別最大爭議。選委會界別則有50人競逐40席，參選名單中匯聚了近半數的現任議員，以及多名「政二代」、「富三代」，當中至少18人兼具港區人大或政協身份。

與大量新人湧入形成對比的，是資深議員的退場。現屆89名議員中，僅54人報名尋求連任，超過三分之一的議席確定易主。尤其具有標誌性的是，12名年滿70歲或以上的資深議員全數不再競逐連任，這清晰標誌著立法會正進入一個世代交替的轉折期。

競選活動重啟後趨低調 拉票氛圍偏淡

11月26日發生的大埔宏福苑五級火災，為選舉投下巨大變數，令競選活動暫停一週時間。儘管選舉如期舉行，拉票活動陸續恢復，但部分活動取消，例如政府不會在12月6日舉辦「選舉繽紛日」，只保留資訊性活動，其他嘉年華、同樂日，以至綜合晚會等活動均取消。儘管政府安排的免費設施開放及公眾優惠將繼續，選民投票後亦可照常領取心意謝卡，但商界取消了大抽獎與店鋪優惠，心意謝卡作用下降。

火災的悲傷氣氛仍籠罩香港，候選人拉票活動趨向低調克制，候選人政綱紛紛加上火災相關內容，政府選舉宣傳活動亦不會「鋪天蓋地」，較大程度上限制了傳統上依靠大型集會、街站動員以炒熱氣氛的拉票模式。

災後社會氛圍對參選者構成不同挑戰

當前的競選氛圍對不同政黨構成差異化挑戰。擁有穩固「鐵票」和民意基礎的政黨，如民建聯、工聯會，受衝擊相對較小。策略核心在於鞏固基本盤，確保支持者投票率，並極力避免選戰失焦。

此外，火災引發的後續政治效應，正考驗各政黨的危機處理與選舉應變能力。民建聯因黨友黃碧嬌捲入宏福苑維修事件而受到輿論壓力，後續部分缺少「民建聯」字樣的黨友宣傳海報亦被網民渲染，促使該黨需要提前「告急」。

對於依賴議題和動員來爭取游離選民的候選人，特別是主打專業、年輕形象的新人，其目標中產選民投票意願易受社會氣氛影響，拉票產生較大困難。雖有人嘗試以「擦邊球」打「負面牌」（攻擊對手）的方式拉票，但此類高風險做法在當前環境下成效難以預料。

+ 2

1.77億宣傳 火災重新定義新議會急務

受到2019年的反修例運動及新冠疫情影響，大眾政治冷感，儘管2021年的的立法會選舉延後一年，投票率（地區直選）僅錄得30.2%，創下香港回歸以來最低紀錄。今次選舉是改制後第二次立法會選舉，過去四年立法會議政效率大幅上升，當局本希望藉今次選舉宣揚新選制的優越性，特區政府以空前規模動員公務員與社會各界參與選舉，政制及內地事務局表示，今年立法會選舉宣傳開支達到1.77億元，比上一屆增加了77%。

每逢選舉，投票率往往被視作衡量民意走向的指標，政制及內地事務局局長曾國衞多次否認有投票率目標，但選舉作為市民政治參與、履行政治責任的一種重要方式，愈多人投票，認受性當然更高，政府全力動員，說明其對投票率亦有較高預期。

受火災影響，來屆立法會有了更明確的迫切性，政府昨日發布新宣傳片，表明新一屆立法會將與政府一起，共同推動改革及宏福苑火災災後重建等事宜，呼籲市民選踴躍投票，共同創建更安全、更美好的未來。特首李家超亦表明新議會首場會議便會提出政府議案，推動災後重建與啟動制度改革。這場選舉已成為政府號召力與市民政治參與意願的真實測量。

立法會選舉2025｜一文看清全港各區投票站位置及開放時間