黎智英案．求情｜黎等9人被押到法院 李宇軒及陳梓華先求情
撰文：安梓寧
出版：更新：
壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。他連同認罪的6名《蘋果》高層，以及重光團隊的李宇軒和陳梓華，今(12日)在西九龍法院(暫代高等法院)求情，預計需時4天。重光團隊兩成員李宇軒及陳梓華先求情。
壹傳媒及蘋果日報高層被告
重光團隊兩名成員被告
涉案共有12被告包括3間公司
12名被告分別為黎智英（78歲）、蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司；6名前《蘋果日報》高層：張劍虹（62歲，壹傳媒前行政總裁）、陳沛敏(54歲，前副社長)、羅偉光（50歲，前總編輯）、林文宗(54歲，前執行總編輯)、馮偉光(60歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(58歲，前社論主筆，筆名李平)；以及兩名重光團隊成員李宇軒(35歲)和陳梓華(34歲)。
司法機構設491旁聽席籌
司法機構共派發491個籌，予旁聽的公眾人士。除進行聆訊的3庭外，司法機構另預留7個法庭作延伸庭，設有直播。至今日早上9時左右，約有150人排隊等候入庭。排頭位的數名人士早於上周五（9日），已開始排隊。
12被告所涉控罪
首項控罪為串謀發布煽動刊物罪，涉及161篇刊物，黎和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層原本亦被控該罪，獲存檔法庭。
第二項控罪為串謀勾結外國勢力罪，黎和三間公司經審訊後被裁定該罪成立，6名高層於2022年11月承認該罪。
第三項控罪亦為串謀勾結外國勢力罪，黎經審訊後被裁定該罪成立，另李宇軒和陳梓華於2021年8月承認該罪。
案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。
案件編號：HCCC147/2021、HCCC 51、52/2022
