24節氣白露習俗2025｜白露身不露？滋陰潤燥宜吃酸甘15食物+8湯水

二十四節氣白露，是秋天的第3個節氣，2025年是9月7日（日），雖然天氣仍持續高溫，但一早一晚已帶點涼意，秋天亦已漸漸臨近。所謂「白露身不露」，這時更需注重保暖，預防秋燥風邪入侵，飲食則以清熱潤燥為主。



白露是什麼？白露身不露

白露是二十四節氣中第15個節氣，也是秋季第3個節氣，代表秋天已經來臨了。這時早上日照時間較短，晚上氣溫下降較快，令水氣開始凝結成露水，露水晶瑩潔白因而名為「白露」。《月令七十二候集解》：「水土濕氣凝而為露，秋屬金，金色白，白者露之色，而氣始寒也」。

白露身不露，即過了白露，入秋後，不宜再坦胸露臂，以免外邪入侵。（photo AC）

所謂「白露身不露」即白露節氣後，夏季的熱空氣漸被秋季的冷空氣取代，早晚溫差較大，不宜再赤膊露體穿熱褲小背心了，以免着涼，尤其晚上要注意保暖，小心腹部着涼損傷脾胃。

白露習俗

白露習俗1：喝白露茶

有云「春茶苦，夏茶澀，要喝茶，秋白露」，即春天的茶苦，立夏後的茶澀，但在白露生長的秋茶卻不同，香醇不苦澀。喝茶貼士｜綠茶烏龍紅茶功效及宜忌 早午晚飲哪種降三高顧脾胃？

白露茶比春茶苦、夏茶澀，清醇好味。（charlotte may@pexels）

白露習俗2：收清露

古時有「收清露」的習俗，於白露清晨收集露水，用來洗澡，甚至進食，《本草綱目》：「秋露繁時，以盤收取，煎如飴，令人延年不飢。」謂有助保健養生、延年益壽。

「收清露」是古時白露節氣的民間習俗，把清晨收集的露水，用來洗澡，甚至進食，可保健養生延年益壽。（fecundap6＠pexels）

白露習俗3：吃龍眼

白露期間也是龍眼的當造季節，特別清甜美味。龍眼能活血安神、改善失眼貧血，民間亦相信這天吃龍眼，功效更佳。龍眼功效｜生氣血防失眠5功效 鮮貨清熱/乾貨燥熱？果農教揀3招

吃龍眼也是白露節氣的習俗。(VCG)

白露養生飲食｜滋陰潤燥 宜酸甘收歛精氣

白露後由於天氣逐漸轉涼乾燥，註澤中醫徐澤昌博士表示，容易出現「燥邪」，燥邪犯肺就會容易出現乾咳、咽乾、皮膚乾燥、大便乾結等症狀，中醫稱之為「秋燥」。秋季養生，着重收歛精氣、保津養陰，可吃酸甘食物，如蘋果、提子、柚子、柑橘、檸檬等。滋陰潤燥、護肺健脾，可吃蓮藕、菠菜、蘿蔔、山藥、山楂、合桃、芝麻、百合、白木耳、梨等。百合功效｜養陰潤肺新鮮與乾貨療效一樣？選購2招防黑心3類人不宜

白露養生飲食｜忌辛辣難消化

盡量避免辛辣、難消化食物，增腸胃負擔。防乾燥多喝水，進補湯水亦宜清淡。

註冊中醫徐澤昌博士認為白露後，宜吃酸甘食物，有助收歛精氣。（相片由被訪者提供）

白露養生飲食｜湯水宜清淡

白露湯水食譜1：雪梨麥冬竹䉀茅根湯

白露湯水食譜｜雪梨麥冬竹䉀茅根湯清熱潤燥 加天山雪蓮果降血糖

雪梨麥冬竹䉀茅根湯食譜

材料：

雪梨4個

天山雪蓮果1個

竹䉀1紮

芧根1紮

麥冬75克

生熟薏米75克

南北杏75克

無花果4-5粒

瘦肉500克

水3公升

酒 適量

做法：

1. 將所有材料洗淨；雪梨、天山雪蓮果去皮切件。

2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。

3. 冷水放入所有材料，大火煲10分鐘。

4. 轉小火煲1.5小時即成。

白露湯水食譜2：雪耳雪梨瘦肉湯

雪耳雪梨瘦肉湯食譜｜潤肺止咳 滋陰潤燥

材料：

雪耳1個

雪梨1個

百合30克

南杏20克

瘦肉半斤

蜜棗2粒

水2公升

酒少許

鹽少許

做法：

1. 雪耳浸30分鐘至軟身，去掉中間較硬的雪耳芯。

2. 雪梨切塊、去皮、去芯和去蒂；百合、南杏和蜜棗洗淨。

3.瘦肉以滾水氽水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

白露湯水食譜3：無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯食譜｜清熱解毒 健脾開胃

材料︰

鮮無花果3個

紅蘿蔔1條

粟米1條

薏仁1両

杏仁1両

湘蓮1両

水2公升

鹽適量

做法︰

1.薏仁洗淨，放入滾水汆燙，瀝乾後裝入容器，放入雪櫃冷凍1天。

2.其他材料洗淨，紅蘿蔔切塊；粟米保留粟米鬚，切塊用。

3.大火煲滾水後，放入全部材料。

4.水再滾起後，轉細火煲45分鐘，加適量鹽調味完成。

白露湯水食譜4：鮮百合淮山無花果黃豆湯

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜｜養陰、生津、助眠

材料：

淮山40克

鮮百合40克

無花果2粒

黃豆40克

瘦肉350克

水2公升

做法

1. 黃豆浸水30分鐘備用。

2. 鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。

3. 無花果、淮山及百合略沖洗，瀝乾備用

4. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。

5. 除鮮百合外，將所有材料倒進鍋，加水至2公升，以大火煲滾後轉小火煲1小時45分鐘。

6. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

白露湯水食譜5：五指毛桃海底椰蘋果湯

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜｜補氣化濕潤肺止咳 潤而不滯

材料：

五指毛桃2両

海底椰1.5両

無花果5粒

蘋果2個

腰果1.5両

水2公升

鹽1/2茶匙

做法：

1.將全部材料洗淨，蘋果切半。

2.煲滾水後，加入全部材料煲至再滾。

3.改慢火煲1.5小時。

4.加鹽調味完成。

白露湯水食譜6：玉竹百合蘋果湯

玉竹百合蘋果湯食譜｜滋陰潤燥 加淮山養胃鮮或乾百合？

材料：

玉竹40克

百合40克

蘋果2個

無花果4粒

陳皮6克

蜜棗3粒

瘦肉250克

水2公升

鹽適量

米酒適量

做法：

1. 蘋果洗淨切件；無花果對切。

2. 玉竹、蜜棗洗淨；陳皮浸軟去囊；擦走新鮮百合頂層污泥。

3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。

4. 煲滾一鍋水，除百合外，放入所有材料。

5. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲1小時。

6. 加入百合煮10分鐘，加鹽調味即成。

白露湯水食譜7：沙參百合豐梨湯

沙參百合豐梨湯食譜｜滋陰清熱潤肺止咳 梨應否連皮煲？

材料︰

沙參30克

百合30克

豐水梨1個

陳皮1塊

水1.3公升

鹽適量

做法︰

1.將全部材料洗淨，豐水梨不用去皮。

2.切開豐水梨，可切大件煲湯用。

3.大火煲滾水，加入全部材料，改細火煲30分鐘。

4.熄火，不用打開蓋焗30分鐘，加鹽時再開火煮片刻完成。

白露湯水食譜8：蟲草花無花果雪耳湯

蟲草花無花果雪耳湯食譜｜潤肺止咳防秋燥一家大細啱飲

材料：

蟲草花1両

雪耳1個

無花果6粒

粟米1條

南北杏1両

瘦肉300克

水3公升

鹽適量

米酒適量

做法：

1. 雪耳浸發至軟身，剪去黃色蒂頭撕成細件。

2. 蟲草花浸水10分鐘；無花果及南北杏洗淨；粟米洗淨切件。

3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。

4. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。