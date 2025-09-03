24節氣白露習俗2025｜白露身不露？滋陰潤燥宜吃酸甘15食物+8湯水
二十四節氣白露，是秋天的第3個節氣，2025年是9月7日（日），雖然天氣仍持續高溫，但一早一晚已帶點涼意，秋天亦已漸漸臨近。所謂「白露身不露」，這時更需注重保暖，預防秋燥風邪入侵，飲食則以清熱潤燥為主。
白露是什麼？白露身不露
白露是二十四節氣中第15個節氣，也是秋季第3個節氣，代表秋天已經來臨了。這時早上日照時間較短，晚上氣溫下降較快，令水氣開始凝結成露水，露水晶瑩潔白因而名為「白露」。《月令七十二候集解》：「水土濕氣凝而為露，秋屬金，金色白，白者露之色，而氣始寒也」。
所謂「白露身不露」即白露節氣後，夏季的熱空氣漸被秋季的冷空氣取代，早晚溫差較大，不宜再赤膊露體穿熱褲小背心了，以免着涼，尤其晚上要注意保暖，小心腹部着涼損傷脾胃。
白露習俗
白露習俗1：喝白露茶
有云「春茶苦，夏茶澀，要喝茶，秋白露」，即春天的茶苦，立夏後的茶澀，但在白露生長的秋茶卻不同，香醇不苦澀。喝茶貼士｜綠茶烏龍紅茶功效及宜忌 早午晚飲哪種降三高顧脾胃？
白露習俗2：收清露
古時有「收清露」的習俗，於白露清晨收集露水，用來洗澡，甚至進食，《本草綱目》：「秋露繁時，以盤收取，煎如飴，令人延年不飢。」謂有助保健養生、延年益壽。
白露習俗3：吃龍眼
白露期間也是龍眼的當造季節，特別清甜美味。龍眼能活血安神、改善失眼貧血，民間亦相信這天吃龍眼，功效更佳。龍眼功效｜生氣血防失眠5功效 鮮貨清熱/乾貨燥熱？果農教揀3招
白露養生飲食｜滋陰潤燥 宜酸甘收歛精氣
白露後由於天氣逐漸轉涼乾燥，註澤中醫徐澤昌博士表示，容易出現「燥邪」，燥邪犯肺就會容易出現乾咳、咽乾、皮膚乾燥、大便乾結等症狀，中醫稱之為「秋燥」。秋季養生，着重收歛精氣、保津養陰，可吃酸甘食物，如蘋果、提子、柚子、柑橘、檸檬等。滋陰潤燥、護肺健脾，可吃蓮藕、菠菜、蘿蔔、山藥、山楂、合桃、芝麻、百合、白木耳、梨等。百合功效｜養陰潤肺新鮮與乾貨療效一樣？選購2招防黑心3類人不宜
白露養生飲食｜忌辛辣難消化
盡量避免辛辣、難消化食物，增腸胃負擔。防乾燥多喝水，進補湯水亦宜清淡。
白露養生飲食｜湯水宜清淡
白露湯水食譜1：雪梨麥冬竹䉀茅根湯
白露湯水食譜｜雪梨麥冬竹䉀茅根湯清熱潤燥 加天山雪蓮果降血糖
材料：
雪梨4個
天山雪蓮果1個
竹䉀1紮
芧根1紮
麥冬75克
生熟薏米75克
南北杏75克
無花果4-5粒
瘦肉500克
水3公升
酒 適量
做法：
1. 將所有材料洗淨；雪梨、天山雪蓮果去皮切件。
2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。
3. 冷水放入所有材料，大火煲10分鐘。
4. 轉小火煲1.5小時即成。
白露湯水食譜2：雪耳雪梨瘦肉湯
材料：
雪耳1個
雪梨1個
百合30克
南杏20克
瘦肉半斤
蜜棗2粒
水2公升
酒少許
鹽少許
做法：
1. 雪耳浸30分鐘至軟身，去掉中間較硬的雪耳芯。
2. 雪梨切塊、去皮、去芯和去蒂；百合、南杏和蜜棗洗淨。
3.瘦肉以滾水氽水，其間可加少許酒辟腥。
4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。
白露湯水食譜3：無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯
材料︰
鮮無花果3個
紅蘿蔔1條
粟米1條
薏仁1両
杏仁1両
湘蓮1両
水2公升
鹽適量
做法︰
1.薏仁洗淨，放入滾水汆燙，瀝乾後裝入容器，放入雪櫃冷凍1天。
2.其他材料洗淨，紅蘿蔔切塊；粟米保留粟米鬚，切塊用。
3.大火煲滾水後，放入全部材料。
4.水再滾起後，轉細火煲45分鐘，加適量鹽調味完成。
白露湯水食譜4：鮮百合淮山無花果黃豆湯
材料：
淮山40克
鮮百合40克
無花果2粒
黃豆40克
瘦肉350克
水2公升
做法
1. 黃豆浸水30分鐘備用。
2. 鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。
3. 無花果、淮山及百合略沖洗，瀝乾備用
4. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。
5. 除鮮百合外，將所有材料倒進鍋，加水至2公升，以大火煲滾後轉小火煲1小時45分鐘。
6. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。
白露湯水食譜5：五指毛桃海底椰蘋果湯
材料：
五指毛桃2両
海底椰1.5両
無花果5粒
蘋果2個
腰果1.5両
水2公升
鹽1/2茶匙
做法：
1.將全部材料洗淨，蘋果切半。
2.煲滾水後，加入全部材料煲至再滾。
3.改慢火煲1.5小時。
4.加鹽調味完成。
白露湯水食譜6：玉竹百合蘋果湯
材料：
玉竹40克
百合40克
蘋果2個
無花果4粒
陳皮6克
蜜棗3粒
瘦肉250克
水2公升
鹽適量
米酒適量
做法：
1. 蘋果洗淨切件；無花果對切。
2. 玉竹、蜜棗洗淨；陳皮浸軟去囊；擦走新鮮百合頂層污泥。
3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。
4. 煲滾一鍋水，除百合外，放入所有材料。
5. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲1小時。
6. 加入百合煮10分鐘，加鹽調味即成。
白露湯水食譜7：沙參百合豐梨湯
材料︰
沙參30克
百合30克
豐水梨1個
陳皮1塊
水1.3公升
鹽適量
做法︰
1.將全部材料洗淨，豐水梨不用去皮。
2.切開豐水梨，可切大件煲湯用。
3.大火煲滾水，加入全部材料，改細火煲30分鐘。
4.熄火，不用打開蓋焗30分鐘，加鹽時再開火煮片刻完成。
白露湯水食譜8：蟲草花無花果雪耳湯
材料：
蟲草花1両
雪耳1個
無花果6粒
粟米1條
南北杏1両
瘦肉300克
水3公升
鹽適量
米酒適量
做法：
1. 雪耳浸發至軟身，剪去黃色蒂頭撕成細件。
2. 蟲草花浸水10分鐘；無花果及南北杏洗淨；粟米洗淨切件。
3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。
4. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。