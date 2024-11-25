揀蓮藕貼士｜7孔糯、9孔脆？菜販5招揀靚蓮藕勿靠睇孔！忌用2鍋具

蓮藕營養價值豐厚，且料理方式多元，不管涼拌或煮湯，都是許多人心心念念的家常菜。不過，蓮藕該如何挑選？蓮藕該怎麼烹飪才不會變黑呢？台灣菜販廖炯程近期於Facebook分享關於蓮藕的知識，帶您一次看。



台灣菜販廖炯程提及，蓮藕生於｢蓮」，為一種多年生的水生挺水植物，挺出水面上的部分為蓮葉跟蓮花，而蓮花上結的果實就是蓮子，蓮藕則是它的「地下莖」，負責儲存養分。

蓮藕功效與好處（按圖看清👇👇👇）

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廖炯程分享，成語「藕斷絲連」，為蓮藕斷掉時，一條一條絲線的牽絲，但其實除了蓮藕外，乃至根莖、全株都會有牽絲的情況， 因為蓮的細胞排列是螺旋狀的所導致。

七孔藕糯、九孔藕脆哪一個好吃？

廖炯程也提及，傳統「靠數孔挑蓮藕」的方法並不正確，他說明，常有長輩言，「七孔藕是糯的，九孔藕是脆的，因此九孔的肉質比較清脆適合涼拌或清炒，七孔的比較軟糯些，較適合煮湯」，其實，孔洞與品種較有關，他認為，季節更重要，蓮藕採收時澱粉儲存愈多，吃起來就會粉粉的。

蓮子對人體的8大功效（按圖👇👇👇）

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蓮藕怎麼煮才不會變黑呢？

廖炯程表示，應於切片後，泡一下醋水或檸檬水，或川燙一下，因其很容易氧化。

他也提醒，盡量不使用不銹鋼鍋具或是鐵鍋，因這種含鐵的器具都容易加速它的氧化，應用玻璃鍋或是陶瓷鍋是不錯的選擇。

按圖看保存蓮藕2大方法：

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蓮藕要怎麼挑？

在挑選蓮藕時更應選擇帶有泥巴的，別因白白淨淨就挑選，因蓮藕很容易氧化，清洗乾淨後幾個小時，就會開始發黑，若有泥土可多放幾天。他也提醒，挑選蓮藕時，要挑粗的、無外傷、無斷節，且聞起來有清新土香。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蓮藕怎麼煮才不會變黑？菜販曝1招有效防止氧化！加碼分享挑選技巧】

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