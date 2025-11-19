粥食譜｜綿滑暖胃瑤柱冬菇雞粥簡易食譜　小心做錯1步米水分離！

粥食譜｜瑤柱冬菇雞粥食譜｜街外寒風刺骨，在這麼冷的天氣下，有什麼比在家裏吃一碗熱騰騰的瑤柱冬菇雞粥更好？把白米先用油鹽浸泡，再熬煮1小時，煮好粥底才下雞件，粥綿雞滑，啖啖瑤柱香，令人回味無窮。



瑤柱冬菇雞粥食譜｜順時針攪拌 避免米水分離

早前曾請教大廚煲一鍋靚粥的秘訣和米水比例，這次的瑤柱冬菇雞粥食譜便參考大廚的做法，粥底果然綿滑。如煲煮前，白米加水、油、少許鹽也要浸泡約一小時。假若粥太黏稠，可添一些熱水調至喜好的稀稠度，煲粥時須不時攪拌，應以同一方向如順時針攪拌，不然粥便容易米水分離。

想粥底更濃味，可加入雞湯，省卻下鹽調味的步驟。喜歡原汁原味的話，用水煲粥便足夠，因乾瑤柱本身鮮味濃郁，煲煮過程中鮮味滲入米內，香氣誘人。如果用大顆的乾瑤柱製作，把乾瑤柱浸軟後撕碎再放進粥中，便令粥更為入味。

瑤柱冬菇雞粥食譜

食譜 瑤柱冬菇雞粥（煮） 材料 白米1.5杯、雞1/2隻、乾瑤柱10粒、乾冬菇5顆、生抽2湯匙、砂糖1/2茶匙、油1茶匙、鹽少許、薑絲少許、蔥花適量、蔥段適量、清水適量 做法 1.雞切件，加入砂糖、生抽、蔥段醃30分鐘。 2.乾瑤柱用清水浸至軟身，瀝乾備用 3.乾冬菇用清水浸至軟身，切片備用。 4.白米加入清水、油和少許鹽拌勻，醃1小時。 5.燒熱一鍋水、放入白米和乾瑤柱，大火煮10分鐘。 6.之後轉中小火煮45分鐘至1小時，途中不時攪拌，以免黏底。 7.加入冬菇和雞，煮至雞剛熟，放入少許鹽調味。 8.最後放上薑絲和蔥花即成。

健康小貼士：

瑤柱是用扇貝中的柱肉（閉殼肌）製成，乾瑤柱的鮮味比新鮮的扇貝肉更濃郁。在中醫角度來看，瑤柱性平，能滋陰補腎，既可入饌，亦能入藥。



攝錄：馮嘉雯、李思敏

剪接：馮嘉雯



