【蜆食譜合集】香茅、豉椒炒、蒸水蛋……中西日東南亞各具風味！

蜆類是筆者愛煮的常用食材之一，之前一直以為只有自己才那麼愛吃蜆，誰知有不少蜆類食譜反應都超乎意料地好，索性就做一個蜆食譜合集，有港式、日式、西式以及東南亞等等，做法多變，完全突出蜆的鮮味！除了蜆之外，還有其他貝類的食譜，如鮑魚、帶子、蟶子和青口等，立即將這個合輯存起來吧！
「蜆」只是一個統稱類別，事實上蜆有很多種類，如：沙白、花甲、番薯蜆、珍珠蜆等等，曾請教大廚雷啟裕不同蜆類應如何區分，各自又有甚麼特點等等，想了解更多的話請參閱以下文章：
【入廚貼士】蜆、花甲、沙白點分點煮好？主廚6大心得（附食譜）
另外，煮蜆之前別漏了最重要的吐沙步驟，要是不吐沙的話，吃起來就「咔咔咔」的十分討厭，一般都會加鹽水吐沙，若想比較不同吐沙法的優劣，亦可參閱下文：
當一切準備好之後，就可以正式烹調啦！歡迎下載以下12個蜆類食譜，有小食、意粉和湯等等。
豉椒炒蜆食譜
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花甲蒸水蛋食譜
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蒜蓉牛油煮蜆食譜
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油鹽水粉絲煮花甲食譜
【意粉食譜】白酒大蜆意粉鮮味滲酒香 Vongole意粉原來分兩種
白酒大蜆意粉食譜
周打蜆湯食譜
番茄薯仔花甲湯食譜
其他固然受歡迎，但偶然也可以煮煮其他貝類海產，以下還有其他食譜可供參考：
醉鮑魚食譜
蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜
【蒜蓉焗青口食譜】簡易越式小食 嫩滑青口配黃金麵包糠宴客必備
蒜蓉焗青口食譜
豉汁粉絲蒸蟶子食譜