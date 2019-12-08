【蜆食譜合集】香茅、豉椒炒、蒸水蛋……中西日東南亞各具風味！

蜆類是筆者愛煮的常用食材之一，之前一直以為只有自己才那麼愛吃蜆，誰知有不少蜆類食譜反應都超乎意料地好，索性就做一個蜆食譜合集，有港式、日式、西式以及東南亞等等，做法多變，完全突出蜆的鮮味！除了蜆之外，還有其他貝類的食譜，如鮑魚、帶子、蟶子和青口等，立即將這個合輯存起來吧！

「蜆」只是一個統稱類別，事實上蜆有很多種類，如：沙白、花甲、番薯蜆、珍珠蜆等等，曾請教大廚雷啟裕不同蜆類應如何區分，各自又有甚麼特點等等，想了解更多的話請參閱以下文章：

【入廚貼士】蜆、花甲、沙白點分點煮好？主廚6大心得（附食譜）

另外，煮蜆之前別漏了最重要的吐沙步驟，要是不吐沙的話，吃起來就「咔咔咔」的十分討厭，一般都會加鹽水吐沙，若想比較不同吐沙法的優劣，亦可參閱下文：

【教煮實驗室】鹽水麻油鐵匙暖水 5大蜆類吐沙法最有效是……

當一切準備好之後，就可以正式烹調啦！歡迎下載以下12個蜆類食譜，有小食、意粉和湯等等。

【豉椒炒蜆食譜】低卡路里鮮甜惹味 15分鐘煮出大牌檔風味

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【蒜蓉牛油煮蜆食譜】入廚新手必學 15分鐘煮出香噴噴宴客料理

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【周打蜆湯食譜】牛奶忌廉添香滑 自家製鮮甜健康好味過罐頭湯

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其他固然受歡迎，但偶然也可以煮煮其他貝類海產，以下還有其他食譜可供參考：

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