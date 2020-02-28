【光酥餅食譜】西樵大餅迷你版香甜酥軟懷舊小食　點解要用臭粉？

光酥餅，這種懷舊小吃已經不常見，所以每次到旺角，都必光顧那老店的馳名光酥餅，甚至有人說它是全香港最好吃的光酥餅。我沒試勻全港九新界的光酥餅，不敢妄下斷語，但那種香甜酥軟的口感，的確令你吃完一個接一個。不過，要做到像它一樣美味，原來也不是沒可能！ 攝錄：李偉軒、劉曉朗 剪接：陳錦超

光酥餅，跟西樵大餅很相像，只是形狀較小，是它的迷你版。西樵餅源自佛山西樵，據說明朝時候由一位當上吏部尚書的西樵人，一天為趕上朝，命遲了起床的廚子就地取材把已發酵的麵糰，加雞蛋和糖搓好再烤成餅，讓他拿在路上享用。直至後來他辭官歸故里，把這個做法授予鄉民，最後大受歡迎，廣傳至今。而做法極相似的光酥餅，則有說是來自江蘇，「光酥」只是取其諧音。

光酥餅是迷你版的西樵大餅。

光酥餅，雖然看上去粉粉白白，平平無奇，主要材料只是雞蛋、麵粉和糖，但口感卻與蛋糕很不同，當然分量比例很重要，但光酥餅，傳統做法還會放入臭粉，讓它的口感鬆軟，功效和泡打粉差不多，很多中式糖餅如合桃酥等也會用到。由於加熱後會釋出氨氣、二氧化碳等，這種氨氣便是臭粉的名字由來。因此，臭粉不能放太多，會有苦澀味，也要有足夠時間讓麵糰休息唞氣，便沒問題了。如果你在外吃到苦味的光酥餅，也就是這個原因。

光酥餅

臭粉，一般在烘焙店有售，如果買不到，也可以泡打粉代替，也同樣有鬆軟效果，只是焗出來的光酥餅中間的空氣或窿窿好像沒那麼多。當中我還用上固體植物油，也在烘焙買到，它比液態容易控制和處理，不會令麵糰太濕，也不會像牛油味道太強。如果改用液體植物油，可減去約1/5的分量。

光酥餅食譜

健康小貼士：

光酥餅，以麵粉製成，碳水化合物當然高，100克熱量約345卡路里，怕肥的話，跑步30分鐘便消耗了。

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