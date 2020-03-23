【煎魚貼士】魚皮金黃香脆肉質嫩滑！大廚教完美煎魚7大貼士

上次煎雞翼貼士的反應不俗，於是今次同樣是介紹煎的入廚技巧，不過主角不是雞翼而是煎魚！煎魚同樣是飯桌上的常客，香脆可口烹調方法亦非常簡單。但事實上煎魚並不是每位入廚新手可以駕馭，因為一不小心便弄得魚皮及魚身破爛，或是煎得過火，更令熱油四周彈！避免下次再失手，跟大廚學好以下基本功！

煎魚，也是筆者非常害怕的菜式之一。每次翻魚時都會弄得溶溶爛爛、油花四濺，加上家中的易潔鑊塗層脫落，每次煎魚都令整個廚房烏煙瘴氣、油煙氣味久久也散不去。不過煎魚的口感外焦內嫩，令人難以抗拒，所以經過多次嘗試及觀看不同的入廚節目，現集合了幾個煎魚貼士，加上大廚雷啟裕教授的4大秘訣，讓新手都可輕鬆駕馭煎魚！

煎魚時最怕便是熱油四周彈，整條魚「甩皮甩骨」。（iStock）

按圖看煎魚7個貼士：

+ 15 + 14 + 13

什麼魚不用壓着煎？什麼魚該要壓？

雷師傅曾接受HK01訪問時指並不是每一款魚類需用鍋鏟按住魚身貼着鍋子煎，需留意魚的種類和形狀來判斷。如果是魚身肉厚，尾巴小的魚，用鍋鏟按住魚身貼着鍋子煎能煎得均勻；如果是魚身較為扁平的魚，則無需要這樣做。

雷師傅稱並不是每一種魚需用鍋鏟按住魚身貼着鍋子煎。（資料圖片）

按圖看那款魚應壓着煎，那款魚不需要：

+ 3 + 2

煎魚時間！

以初學者來說，煎一整條魚或許會比較困難，不彷由西餐的魚扒開始煎起（謹記下鍋時魚皮向下），掌握好感覺及技巧後便可嘗試整條魚如黃立鯧、大眼雞等。

【香煎比目魚食譜】牛油檸檬去腥提鮮 啖啖肉細嫩清新

香煎比目魚食譜

【三文魚食譜】檸檬牛油汁伴香煎嫩滑三文魚 煎魚皮定魚肉先？

香煎三文魚扒

【照燒鯖魚食譜】20分鐘急凍鯖魚變佐飯上菜 簡易日式家庭料理

照燒鯖魚食譜

資料參考：ATV節目《開心大發現》