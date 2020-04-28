【鼻敏感】吃辣紓緩鼻敏感只啱1類人！中醫3大建議助改善鼻敏感

近日天氣時冷時熱，令人難以適應，相信對於鼻敏感患者更是叫苦連天！在轉天氣的日子，會令敏感加劇，鼻塞、鼻痕、流鼻水及打噴嚏等，都是鼻敏感患者常見的症狀。雖然症狀相似，不過中醫認為，鼻敏感可分四大類型。註冊中醫師郭志華博士會為我們拆解吃辣能紓緩鼻敏感的偏方，及鼻敏感患者的飲食宜忌。

鼻敏感體質分4大類

鼻敏感的學名為過敏性鼻炎，相當於中醫的鼻鼽（意指鼻流清涕），是最為常見。患有過敏性鼻炎（即鼻敏感）人士一般都有過敏性體質，多數會全年反覆發作，尤其冬、春、秋季特別嚴重。而且每個人的致敏原也不一樣，如貓狗的毛髮、塵蟎、霉菌等。

鼻敏感是過敏性鼻炎的一種。（示意圖／視覺中國）

根據《黃帝內經》：「正氣內存，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛。」，所以在中醫角度，鼻敏感成因與外感風寒及身體正氣虛弱有關。加上香港氣候又熱又濕，屬於濕熱之邪，易與人體內因脾虛互相交織，令鼻敏感發作。

按圖看鼻敏感4大體質：

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吃辣可紓緩鼻敏感？

網上有不少傳聞指鼻敏感患者食辣可以紓緩症狀，在西方醫學中，此說法是沒有根據的，因吃辣後各人的反應不同，部分人鼻膜會腫脹，增加鼻水分泌，更有可能刺激到鼻子，引致更多鼻敏感的症狀。但在中醫角度中是有少許幫助的，不過並非人人適合。記者在網上找來一條鼻敏感偏方，請教了註冊中醫師郭志華博士拆解其功效。

吃辣可紓緩鼻敏感那莫非可以日日吃麻辣火鍋？（Gettyimages）

按圖看吃辣可紓緩鼻敏感及偏方迷思：

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鼻敏感患者飲食忌宜及日常生活注意事

想紓緩鼻敏感，第一件事便是要改善室內環境及飲食習慣，應做好家居清潔和抽濕，使用冷氣機前，必先清洗冷氣機後才重開冷氣。因為一年無開過冷氣，又經過春天，冷氣內容易積聚塵埃。

若今季將開冷氣的話，使用前必須清洗冷氣機後才重開冷氣。（資料圖片）

另外，註冊中醫師郭志華博士對紓緩鼻敏感亦有3大建議。（按圖看）

除了生活習慣上，患者亦可透過穴位、湯水改善敏感症狀，以疏通經絡，使氣血流通，宣通鼻竅，以舒緩鼻敏感。 -【鼻敏感】戴口罩吃辣紓緩？能否斷尾？8招對抗鼻敏感2穴位通鼻塞

【鼻敏感湯水食譜】辛夷花淮山無花果湯 紓緩鼻癢鼻塞打噴嚏症狀

辛夷花淮山無花果湯食譜

按圖看穴位位置及按摩方法：