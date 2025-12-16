酸菜魚食譜｜簡易做法30分鐘完成！酸辣麻香程度悉隨尊便

酸菜魚，不論作為火鍋湯底或送飯菜式都是一流的開胃菜，近年更深得港人喜愛，不少餐廳的菜單上都有這一道川菜。雖然烹製酸菜魚的食譜做法並不太複雜，但處理較為費功夫及技巧，令人卻步。今次為大家獻上簡易版的酸菜魚，在家也能輕易煮到。



酸菜魚用什麼魚?加入什麼材料?

製作酸菜魚的材料比想像中簡單，除了主角酸菜及魚外，其他都是用上傳統的川菜調味料如花椒、辣椒乾及泡椒等。正宗的酸菜魚大多時做法都會用上鱸魚或桂魚，再將魚起骨切片，對於新手來說真的太困難，所以今次筆者用上簡易處理的龍利柳作為魚片，大大減低處理魚時所遇到的困難。其後用適量的胡椒粉、生粉拌勻醃15分鐘。

簡易版酸菜魚用上龍利柳作為魚片，對新手來說比較容易處理。

酸菜魚湯做法

由於今次是簡易版，所以湯底選用了高湯作為滾魚湯底。當然想講究點的話，也可以買魚滾一鍋奶白魚湯。正宗的酸菜魚會把魚起肉，保留魚頭及魚骨後把它煎至金黃，再加水大火煮15分鐘。簡易版的則用油爆香蒜頭、薑、酸菜等材料，加入高湯煲滾，放入大豆芽煮2分鐘。最後，謹記魚肉變熟的時間非常快，所以應最後落，當魚肉變白便要熄火，免得口感過老。

酸菜魚食譜

酸菜魚食譜

酸菜魚食譜

+ 1

酸菜健康小貼士：

酸菜味道鹹酸，有助增進食慾、幫助消化，還可以促進人體對鐵質的吸收。酸味是源至乳酸桿菌分解白菜中糖類產生乳酸的結果，而乳酸是一種有機酸，令其營養成分不易流失。酸菜只能偶爾食用，如果長期貪食，則可能引起泌尿系統結石

相關食譜：

【酸辣小鍋米線食譜】酸辣開胃在家自製超簡易！陣陣麻香全靠...

酸辣小鍋米線食譜

+ 1

相關食譜：

【辣子雞食譜】15分鐘炮製麻辣重慶菜 材料簡便只需4步驟！

辣子雞食譜

攝錄：呂志豪、陳錦超





剪接：徐瑋聰、潘諾兒

