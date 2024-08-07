立秋飲食宜忌｜中醫推介8食物4湯水潤肺滋陰　雪耳淮山消暑熱肺燥

廿四節氣立秋，一般在每年8月7至9日之問，今年是7日，意味着夏天快要過去，秋天即將來臨，隨着秋天將至，飲食習慣便要從解暑去濕，逐漸變成滋陰潤燥。註冊中醫師邱穎琳就推薦了多種「立秋」有關的飲食宜忌，以及湯水茶飲等給大家。



立秋意思

廿四節氣立秋代表秋天已開始，雖然這段期間氣溫仍徘徊攝氏三十多度。但因二十四節氣有小暑、大暑、處暑「三暑」，處暑於立秋後，所以天氣仍舊酷熱。古人將「立秋」後的15天分成「三候」（每5天為一候），指：「一候涼風至，二候白露生，三候寒蟬鳴。」即是說這15天之間，自然界首先是秋風送爽，再來是早上會出現白露、霧氣，並且寒蟬也會因天氣轉冷而低聲鳴叫。

註冊中醫師邱穎琳表示，儘管香港四季變化不明顯，但立秋後天氣會開始由潮濕轉乾燥，所以要潤燥。她說：

秋天五行屬金，即肺部，而且肺為嬌臟，不耐寒熱，容易被秋燥所傷，所以秋天要養肺，宜多吃滋陰潤肺的食物。

醫師建議大家補充水分來防止腸燥便秘，因為肺與大腸相表裡，秋燥除了容易肺燥外，也容易引起腸燥，故此要多喝水。

中醫師提醒大家，夏天要靠飲水解暑，秋天一樣要多飲水防腸燥便秘。（韓劇《繼承者們》劇照）

請按下圖睇醫師建議的8種立秋適宜食物，以及不建議進食的食品類別：

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立秋適宜食物

雪梨、雪耳、蜂蜜、淮山、百合、提子、黑芝麻、杏仁

邱醫師也特別提醒，立秋後天氣雖然開始由潮濕至乾燥，但暑熱仍未消，所以除了滋陰潤肺之外，要兼清熱去濕。她說：「由立秋開始至處暑，天氣仍然炎熱，飲食宜滋陰補肺之餘，要兼清熱，夏天的湯水仍要飲。至白露、秋分開始，早晚會轉涼，但日間仍然炎熱，屆時可增加飲潤燥湯水，減少飲夏天湯水。」

註冊中醫師邱穎琳就立秋飲食宜忌給予建議。（受訪者提供）

立秋適宜湯水

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以下還有其他立秋湯水食譜：

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腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

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