【提子營養】抗衰老防心臟病10大好處　記得連皮食營養更豐富！

提子，洗洗便即可食用，不用刀不用削皮，是許多懶人吃生果的選擇。提子雖然體形很小，但原來充滿營養，好處多多。不但有豐富維他命Ｃ，提子皮原來還有助殺菌、預防病毒入侵！

提子，酸酸甜甜，爽脆多汁，惟獨提子皮帶點青澀，不少人會在進食前把皮去掉，其實這樣做實在太浪費，因為提子皮含有多酚抗氧物，如花青素、白藜蘆醇等，為身體來不少好處。

提子對健康的10大好處：

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1. 增強免疫力

《J Exp Clin Cancer Res》的試管研究提出，提子含維他命Ａ、C、Ｅ等，有助改善免疫系統，增強抵抗力。

2. 抗流感病毒

《J Exp Clin Cancer Res》的研究發現提子皮含有白藜蘆醇（Resveratrol），可抵抗流感病毒。另外，提子中的化合物和營養更可以阻止皰疹病毒，水痘和酵母菌感染的傳播。白藜蘆醇也可預防食物中毒和抑制有害細菌生長，例如大腸桿菌。

3. 抗氧化防慢性疾病

根據《J Argic Food Chem》的研究，提子中的植物化合物可抗氧化，修復自由基引起的細胞損傷，預防糖尿病，關節炎和心臟病等慢性疾病。紅提、黑提更富含花青素，可帶來更多抗氧化劑。

4. 助預防結腸癌和乳腺癌

根據《J Argic Food Chem》，提子可以幫助預防結腸癌和乳腺癌。白藜蘆醇也有助預防和治療癌症。這種營養作為抗氧化劑，可以減少炎症，阻止癌細胞在體內生長和擴散。提子還含有槲皮素，花色苷和兒茶素，全部都對治療癌症有用。

5. 減中風、心臟病風險

《Arc Intern Med》研究發現，一杯（151克）提子包含288毫克鉀，可以預防高血壓，心臟病和中風的風險。提子皮中的白藜蘆醇亦可降低膽固醇吸收和壞膽固醇（LDL），防止心血管被阻塞。

提子有助保持心臟健康。(freepik)

6. 助預防糖尿病

根據《Biol Res》的研究發現，提子皮中的白藜蘆醇可提高胰島素敏感性，改善人體分解並吸收葡萄糖，降低血糖水平。

7. 護眼減藍光傷害

一項《Nutrients》的研究發現，提子有助保護視網膜免受紫外線的傷害，從而降低因年長引起的黃斑病變的風險。另外，白藜蘆醇更可預防青光眼，白內障和糖尿病性眼疾。此外，提子含有抗氧化劑葉黃素和玉米黃質，有助保護眼睛免受藍光傷害。

8. 提升專注力和記憶力

《Front Pharmacol》在一項研究發現，提子中的白藜蘆醇可以提升注意力，記憶力和語文能力和幫助改善情緒，白藜蘆醇也有助於預防認知障礎。

9. 改善骨骼健康

提子含有許多礦物質，包括鈣，鎂，鉀，磷，錳和維他命K，有助維持骨骼健康。在一項《J Nutr》的研究中，食用提子有助骨骼更好吸收並減少鈣質流失。

10. 延緩衰老

《Aging （Albany NY）》研究發現，提子中的白藜蘆醇刺激了一種蛋白質（Sirtuins），可以延長壽命和改善基因衰老問題。

提子有助抗衰老。（VCG）

資料參考：healthline