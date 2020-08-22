【初秋養生湯水合集】處暑又遇秋老虎　防乾咳便秘須清熱生津潤肺

「處暑」是秋天的第二個節氣，「秋老虎」之際爭秋奪暑，養生湯水及飲食要顧脾胃、清熱及止渴，多吃養肺的食物，清熱解毒的食品亦能解熱消暑、補充水分及增進食慾。當秋天濕度開始下降，天氣乾燥易引起咽、鼻、唇乾燥、乾咳、皮膚乾、大便燥結及便秘，更要多喝湯水，吃含纖維豐富的食物，潤腸排毒。

步入秋季，「秋老虎」期間要多喝湯水清熱生津，多吃養肺及含纖維豐富的食物。（尹嘉蔚攝）

「處暑」是表示氣溫變化的節氣，本有「暑止」，暑氣至此而停止的意思，俗語有「爭秋奪暑」之說，指的就是從「立秋」到「處暑」期間天氣微妙的演變。據傳每年的「立秋」當天沒有下雨，立秋後的二十多天直到「處暑」前後同樣酷熱，尤其在中國南方地區，暑氣餘威猶在，早晚雖轉趨清涼，日間仍然高溫乾燥，甚至比立秋前更熱，此種天文現象俗稱「秋老虎」。

無花果，味甘性平，歸脾、肺、大腸經，有清潤止咳、開胃消食，健脾調中、潤肺利咽、潤腸通便、消腫解毒的功效。（尹嘉蔚攝）

謝嘉雯中醫師解釋「秋老虎」的暑熱容易耗費人體津液，飲食上要留意生津及潤燥，少吃煎炸、辛辣及燥熱食物，如炸物、烤肉及榴槤等，預防熱氣上火，誘發喉痛、暗瘡、咳嗽及便秘等燥熱症狀。步入秋季宜早睡早起，早睡可增強抵抗力，亦避免深夜涼風以免着涼，早起則有助於肺氣的舒暢，減少秋天罹患呼吸疾病的機會。

秋老虎10款養生湯水推介

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯︰清熱解毒、健脾開胃。

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯食譜

淮山海底椰無花果湯︰潤肺潤腸、健脾開胃。

淮山海底椰無花果湯食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯︰養陰、生津、助眠。

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

老黃瓜赤小豆扁豆湯︰養肺消暑、清熱利濕。

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜

菜乾蠔豉黃豆蘋果湯︰滋陰及清熱。

菜乾蠔豉黃豆蘋果湯食譜

蓮藕栗子合桃湯︰健脾補腎、安神助眠。

蓮藕栗子合桃湯食譜

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯︰潤肺及袪濕。

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

健脾生津湯 謝嘉雯中醫師

材料：蓮子30克、太子參20克、山藥30克、麥冬30克、蜜棗2粒、瘦肉適量。

做法︰材料洗淨，一起熬成湯。

功效：天氣炎熱，易心浮氣燥，蓮子助補脾止瀉、養心安神，配太子參、山藥及麥冬，有健脾益氣、益胃生津之效。

南瓜扁豆湯

材料：小南瓜半個、白扁豆60克、海底椰100克、栗米1條、瘦肉適量。

做法︰材料洗淨後，一起熬成湯。

功效：南瓜甘溫，可補脾益氣；白扁豆助健脾止瀉，配潤肺的海底椰和清甜的粟米，適合大人及小孩。

秋天潤燥宜吃山藥。（VCG）

此外，中醫養生學之中有「春暖、夏熱、秋燥、冬寒」的特點，燥是秋季的主氣，肺易被燥所傷。註冊中醫師彭明慧受訪時指出，白色食物與肺相應對，能潤燥養肺、生津化痰、養陰清燥，例如淮山、百合、蓮藕及梨等。