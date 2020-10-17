【Gi味俱全】黃淑儀2步啤酒蟹食譜　教你完美劏蟹1招分辨是否新鮮

秋天是食蟹的季節，除了大閘蟹外，還有花蟹、奄仔蟹、三點蟹等等，其肉質格外肥美。黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目中示範「啤酒蟹」製法，只需兩個步驟，並附有處理劏活蟹的完整步驟。或許大家在街市見到一隻隻蟹時，都不知從何入手，也不知道怎樣判斷新鮮度，Gigi姐就教大家，最緊要睇蟹爪！

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中，經常分享不同菜式的製法，其中一集她就煮了啤酒蟹，並講解了揀蟹、劏蟹及煮蟹的心得，對於初學者來說十分易明。Gigi姐今次利用花蟹煮啤酒蟹，一公一乸，她特別提到，燜肉的話可用濃味的啤酒，但煮海鮮的話則建議選清淡的啤酒，不會太苦，亦不會搶去海鮮的味道。

請按下圖睇最基本的分辨蟹公蟹乸教學：

坊間有不少揀新鮮靚蟹貼士，例如要睇眼睛、肚子、毛等等，以大閘蟹為例，大家可參考大廚張東正的揀大閘蟹教學。不過到街市買蟹時，未必可以逐隻蟹仔細「驗貨」，想一眼就分得到，Gigi姐教路原來蟹爪才是關鍵！

按下圖睇Gigi姐的揀蟹秘技：

有些人會請蟹檔職員先幫忙劏蟹，但Gigi姐偏好親力親為，今次她就用兩隻花蟹作示範，告訴觀眾如何由零開始劏蟹。究竟要怎樣洗蟹？哪些部位不能吃？她都有逐一講解。

按下圖睇處理蟹類的步驟：

+ 9 + 9 + 9

洗蟹劏蟹的方法大致如此，雖然新手可能很怕挑戰劏蟹，但Gigi姐坦言，只要你知道有甚麼步驟，其實要落手做並不是想像般難。而去到煮的部分就更簡單，零經驗、零廚藝都可以炮製出「啤酒蟹」！除啤酒和蟹外，加多一樣材料，整道菜更鮮美。

按下圖睇「啤酒蟹」的材料和步驟：

Gigi姐說，啤酒蟹有凍食、熱食兩種食法，熱食的話，煮完即可起筷，凍食的話，將蟹放涼後於雪櫃冷藏，想吃的時候再拿出來品嘗便可。（節目截圖：《Gi味俱全》）

資料來源：《Gi味俱全》