【入廚貼士】熟鐵鍋生鐵鍋有咩分別？輕巧6大好處最啱中式爆炒

「熟鐵鍋定生鐵鍋好啲？」這條問題每個月都總有人在飲食群組中詢問，然而兩種鍋具各有支持者，不過你又知道兩者之間的分別嗎？為什麼會有分生、熟鐵鍋之分？

煮飯除了要有廚藝外，用什麼廚具也相當重要，因不同材質的鍋具各有特性，如傳熱、散熱速度、鎖水功能等，選擇得宜更有助菜式的味道更上一層樓。上次介紹過瓦煲、鑄鐵鍋的好處，今次美女廚神李綺雯（𡃁妹）跟食家紀曉華則介紹傳熱快的「西式熟鐵鍋」，還邀請了新派創意廚師Harry講解如何正確使用「西式熟鐵鍋」及示範一道色香味俱全的菜式 - 蟹肉羊肚菌燴飯。

蟹肉羊肚菌燴飯（《砂煲罌罉》香港開電視截圖）

熟鐵鍋、生鐵鍋，常常都有人對這兩款鍋具傻傻分不清，又或者認為兩者分別不大。其實熟鐵鍋、生鐵鍋的分別在於含碳量的多少，生鐵鍋（鑄鐵鍋）碳含量介乎2.1%-4.5%之間；熟鐵鍋碳含量則介乎於0.02%左右。同時亦因含碳量的分別，熟鐵鍋材質較韌、結構緊密、雜質少、受到撞擊也不易碎裂，亦較生鐵鍋輕巧薄身。

生熟鐵鍋最大分別便是重量，熟鐵鍋輕巧；生鐵鍋笨重。（網上圖片）

如何分辨生熟鐵鑊？

中式料理常常用到熟鐵鑊，正因其傳熱夠快和輕身，日日拋鑊亦不傷手腕。不過生鐵鑊和熟鐵鑊外貌如此相似，如何一眼分辨生熟鐵鑊？其實可以留意鑊耳位置，生鐡鑊原模做出來，所以沒有釘；熟鐵鑊人手打製，連鑊耳一齊打，所以需要用鉚釘釘住鑊耳。

按圖看熟鐵鍋正確用法、好處及保養方法：

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按圖看蟹肉羊肚菌燴飯做法︰

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參考資料︰《砂煲罌罉》香港開電視