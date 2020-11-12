【入廚貼士】剝合桃簡單3步免鎚免手痛！5秒剝1粒忌與3類食物同吃

剝合桃，不用錘砸、不用剝到手痛、不用任何神器，只需記得以下超有效方法，兩手一握，完整合桃肉盡見眼底，乾淨又快速。 攝影：余曉彤

合桃的殼特別難剝，或者紙皮合桃會比較易剝開，但像硬皮合桃，其外殼較厚很難用雙手捏開，真的剝到手痛也未能把合桃剝開。坊間有不少剝合桃專用器，但難免會把合桃弄碎，不能完整一粒或半粒拿出。以下介紹的方法簡單易剝免手痛，只要在合桃的開口輕輕一握，合桃肉便完整出來。

秋冬合桃當造，菜檔紛紛出現紙皮合桃，雖說是紙皮合桃，但記者嘗試過後發現也不是易剝，用盡九牛二虎之力才能把一粒合桃捏開，而且外貌更是岩岩巉巉，合桃碎滿瀉。

不管是用手捏開或是用錘砸，果肉一定是岩岩巉巉、碎屑滿瀉。

按圖看簡單3步免手痛剝合桃方法：

+ 5 + 5 + 5

合桃3大好處 不宜與3種食物同吃

合桃富有營養，不少人都會以合桃作為健康小食，亦有人因為合桃的外型似腦部，而有補腦之說，事實上合桃有提升腦部神經系統健康，還對心臟有不少益處。不過食合桃時要小心，避免與3種食物同吃。

合桃有提升腦部神經系統健康，除此之外更對心臟有不少益處。（GettyImage）

按圖看合桃3大好處、3種食物避免同吃：

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合桃是相當健康的食物，一般建議一周可至少吃5次以上的堅果，不過要特別留意的是，堅果算是油脂類，因此熱量較高，不宜過量攝取，營養均衡才是最正確的飲食原則。

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