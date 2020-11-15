【秋天湯水食譜】姬松茸螺片雪耳湯生津潤燥　姬松茸愈大朵愈好？

天氣日漸轉涼，自然想喝口滋補湯水，滋陰養顏同時為冬天做好準備，故選擇有提升免疫力又香的姬松茸煲湯，同時用螺片取代平時所用的豬肉，大大增加湯水的鮮味，亦比平常的湯多一分香甜。 攝影：余曉彤

筆者還記得第一次接觸姬松茸是在廚具公司的飯堂，廚師正在為公司的員工準備午餐，當日的例湯便是姬松茸蓮藕粟米湯，湯水的香氣四溢，單聞香氣都知道一定好喝。詢問過後才知道香氣是來至姬松茸。姬松茸又稱巴西蘑菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，以乾貨出售。廚師更指，別以為姬松茸愈大朵愈好，事實上愈小朵味道愈芳香，所以選購時盡量要細細粒的便好。其次，因天氣乾燥可以加不同的潤肺食材如蜜瓜、淮山、雪耳等，轉化成時令湯水。

姬松茸螺片雪耳湯食譜

姬松茸螺片雪耳湯食譜

姬松茸螺頭雪耳湯有健脾補腎，生津潤燥，助消化，滋陰養顏的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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