立冬2025｜中醫教溫補養腎推介8食物人參啱唔啱？4款湯水健脾滋陰

立冬，是二十四節氣之一，2025年是11月7日（五），代表冬季的序幕正式揭開。冬天天氣乾燥，比其餘日子更需要進補。請教註冊中醫師邱穎琳，她介紹了8款立冬適宜的溫補食物，以及滋潤湯水食譜，教大家滋陰、暖身、潤膚、防乾燥。



立冬吃什麼？立冬宜溫補養腎 8種食物暖身

立冬是代表正式進入了冬季，古人形容這時節為「三候」：「一候水始冰，二候地始凍，三候雉入大水為蜃。」意思是這個節氣時，水已能結成冰、土地亦開始凍，而「雉」這類鳥在立冬後已不多見，相反卻在海邊找到「大蛤」蹤影，令古人相信鳥入海會變成蛤（蜃）。

秋冬需要注重保暖，亦有指秋天食黑色食物養腎。註冊中醫師邱穎琳對於立冬前後有以下飲食建議：

立冬開始，陽氣漸衰，陰氣漸長，氣溫會轉冷，所以適宜溫補。另外，冬季主屬腎，因此飲食上也要著重補腎。

請按下圖睇中醫師推薦的8種立冬適宜食物：

1 羊肉：味甘性溫，溫中補虛

2 栗子：味甘性溫，健脾補胃，益氣補腎

3 合桃：味甘性溫，補腎強腰，潤腸通便

4 杞子：味甘性平，滋補肝腎

5 黑芝麻：味甘性平，補肝養血，補腎養精

6 人參：味甘性溫，大補元氣，補脾益肺

7 生薑：味甘性溫，溫中健胃，止嘔

8 黑豆：味甘性平，補腎養血

立冬湯水｜螺頭雞湯 潤膚健脾益腎

邱醫師早前亦就立秋、秋分的飲食提供建議，秋天都需要滋潤，但與冬天所需進食的食材仍有所不同，因為秋天需兼顧滋潤和清熱，例如可食用雪梨、甘蔗；不過來到冬天，則強調滋潤與滋陰的平衡，故此食用滋陰補腎的螺頭，或用它來煲湯皆是不錯的選擇，相反地，更要減少清熱與寒涼食物。

請按下圖睇邱醫師推薦的立冬湯水：螺頭蟲草花雞湯食譜👇👇👇

請按下圖睇邱醫師推薦的立冬湯水：人參雞湯食譜👇👇👇

註冊中醫師邱穎琳就立冬飲食給予建議。（受訪者提供）

