阿爺廚房｜牛𦟌要用薑葱出水去除臊味！鼎爺教煮滷水牛𦟌5大要訣

教煮
撰文：
最後更新日期：

以下「滷水牛𦟌 」食譜內容節錄自《鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜》。鼎爺自小受嚴格的烹飪訓練，對煮和食有獨到的心得，認真挑選有質素的食材，在他的字典裏沒有「求其」和「將就」的字眼。秉承他一向不藏私的作風，書內每一個菜式都有他的烹飪心得，讓各位讀者能炮製出色香味兼備的小菜、湯、飯麵及糖水。

滷水牛𦟌材料

牛𦟌（老鼠𦟌） 1條

薑3片

葱2棵

滷水料

八角　8顆

桂皮　2片

香葉　15片

甘草　8片

陳皮　2個（浸軟，去瓤）

冰糖　80克

粗鹽　約1茶匙

高粱酒　150毫升

生抽　1湯匙

老抽　適量

鼎爺滷水牛𦟌食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

+8
+8
+8

相關食譜：【紅酒燴牛肉食譜】經典法國菜香醇濃郁　簡易版一鍋到底新手必學

紅酒燴牛肉食譜

相關食譜：【芥蘭炒牛肉食譜】秋冬必食芥蘭　簡單2招去除芥蘭苦澀味

芥蘭炒牛肉食譜

鼎爺廚房２：懷舊風味撚手菜（萬里機構授權使用）

書名：鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面。

2017年夏，他出版首本食譜《鼎爺廚房~家傳粵式手工菜》大受歡迎，在半年內再版十多次，成為當年綜合圖書類別銷量冠軍。

【牛肉食譜合集】燒牛柳、牛丼、燉牛肋條、牛尾湯…30個美味做法
【阿爺廚房】柱侯牛腩惹味4大秘訣　蘿蔔牛腩要點揀柱侯醬幾時落?
【氣炸鍋食譜】孜然牛肉串街頭風味免油煙　串燒牛柳粒15分鐘完成
入廚貼士｜雞肉牛肉豬肉如何挑選保存？營養師教你肉類處理全攻略
【陳皮蒸牛肉餅食譜】彈牙嫩滑牛豬黃金比例是？加種材料更多肉汁
熟成牛肉｜揭開乾式熟成牛扒美味秘密　提升肉質風味靠自身酵素？

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。