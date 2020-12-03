阿爺廚房｜牛𦟌要用薑葱出水去除臊味！鼎爺教煮滷水牛𦟌5大要訣

以下「滷水牛𦟌 」食譜內容節錄自《鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜》。鼎爺自小受嚴格的烹飪訓練，對煮和食有獨到的心得，認真挑選有質素的食材，在他的字典裏沒有「求其」和「將就」的字眼。秉承他一向不藏私的作風，書內每一個菜式都有他的烹飪心得，讓各位讀者能炮製出色香味兼備的小菜、湯、飯麵及糖水。

滷水牛𦟌材料

滷水料

鼎爺滷水牛𦟌食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱👇👇👇）

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書名：鼎爺廚房2：懷舊風味撚手菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面。

2017年夏，他出版首本食譜《鼎爺廚房~家傳粵式手工菜》大受歡迎，在半年內再版十多次，成為當年綜合圖書類別銷量冠軍。