【Gi味俱全】黃淑儀番茄炒蛋10大貼士　拂蛋有竅妙炒番茄或蛋先？

番茄炒蛋是每家每戶都一定煮過的菜式，你覺得番茄和蛋，誰才是主角呢？這個問題筆者想了多遍，始終沒法得出答案。縱然番茄炒蛋是普通到不得了的家常菜，但有趣的是各人煮法都不同，今次就分享黃淑儀（Gigi姐）的做法，想醬汁更美味，她會加1種材料！

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中，示範番茄炒蛋的做法。她談到自小已吃番茄炒蛋，煮也煮過無數遍，唯獨是其小學同學母親所煮的番茄炒蛋，總讓她念念不忘。Gigi姐指對方炒的蛋，蛋黃、蛋白、番茄都清晰見到，整道菜有黃、白、紅，再加葱度的綠色，賣相很討好。

到Gigi姐入行後，在工作上遇到大廚，談論起番茄炒蛋的做法時，大廚就說如果想番茄汁好味，有1種材料不可少。一直以為番茄炒蛋很易煮，沒想到看她煮過一次後，箇中已有足足10個小撇步，難怪有人說這道菜易學難精，說是「考牌菜」也不為過。在開始之前，先考考你，到底做番茄炒蛋應該先炒番茄還是蛋呢？這個問題留待Gigi姐解答！

請按下圖睇Gigi姐製作「番茄炒蛋」美味醬汁的方法：

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除了醬汁，當然還有備料環節。由於茄汁都需要一定時間去煮溶，各位可在等候期間準備好所需的蛋、番茄和葱。Gigi姐就示範了輕鬆剝番茄皮的方法，並分享番茄或蛋的先後次序。

請按下圖睇Gigi姐煮「番茄炒蛋」的步驟心得，究竟番茄同蛋的比例是什麼？

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番茄炒蛋絕對是各施各法，並沒有誰是絕對正確。例如《香港01》之前也有其他番茄炒蛋教學，建議番茄不要去皮，或者是加水、雞湯等等快速煮腍番茄。要是想煮出符合自己口味的番茄炒蛋，可多試幾個食譜，找出最對胃口的煮法。

同場加映：其他秘訣【入廚貼士】炒蛋定炒番茄先更好吃？10大重點炒出嫩滑番茄炒蛋！

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除了Gigi姐的做法外，以下還有另一個番茄炒蛋食譜，不妨參考。

【番茄炒蛋食譜】番茄點煮抗氧能力更高？快速煮腍有妙法

番茄炒蛋食譜

資料來源：《Gi味俱全》