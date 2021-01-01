【露營食譜合集】露營料理美味輕鬆煮！鍋物炊飯燒烤甜品一應俱全

無法到海外旅行，不如留港到郊外放鬆。今年「露營」這個活動大行其道，一家大小、男女老幼都於周未紛紛嘗試露營樂。露營除了裝備充足，還需要準備好食物，以下精選22個適合露營的簡單料理，新手也能輕鬆端出一桌好菜。
疫情下，不能外遊，市民紛紛向郊外走，享受露營的樂趣。筆者身邊不少朋友亦踏進露營這個「坑」，每到周未都會露營一次，發掘香港之美。筆者一直以為最常見的露營料理只有飯麵及蔬菜，因為要把所有食材背上營地亦不是輕易。不過跟朋友聊天時才發現原來露營料理的選擇是五花八門，牛扒、鮑魚、新鮮蜆等，仿佛在郊外也有一個一應俱存的廚房，烹調任何菜式亦零難道。
露營最仞人期待不只有美景，還有誘人的美食！（資料圖片）
露營主要用到的廚具都是單柄煲、平底鑊及迷你燒烤爐，別以為這3款廚具只能夠煮個麵、炒蛋、烘麵包，其實它們能夠烹調的菜式遠超出你的想像！由主食如咖喱雞、鍋物卜卜蜆，以至甜品如蘋果批、蛋糕都一一可以做到！
主食
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鍋物、炊飯
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小食
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甜品、早餐
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緊記露營需遵守露營的禮儀，請勿破壞自然生態，不要在地面上直接生火，離開前於原本帳篷範圍淋水，有助草地修復，自己垃圾自己帶走。同時亦要量力而為，不宜冒險，預好上山和下山時間，帶備手機、糧水、毛巾、太陽眼鏡、手電筒、指南針及地圖，穿合適的行山裝束與防滑鞋，做防蚊及防曬措施。