【燜燉食譜大全】15道惹味家常菜加滋潤甜品　升級食譜簡易上手

教煮
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家常菜的烹調方法多不勝數，日本菜食譜、纖體食譜......但往往燜、燉都較少人提及，因兩者所需的時間比較多，而且用明火的話更要好好注意火候，相對費時。其實燜、燉並非想像中般麻煩，不少家常菜及滋潤甜品都是1小時內完成！對比平常的快手家常菜，一樣惹味好下飯。

燜燉菜式美味、佐飯一流，首輪15道燜燉食譜包括不少經典家常菜如蘿蔔燜排骨、薯仔燜雞翼及燜燉的分別及秘訣可按此重溫。今次除了有家常菜外，更有升級食譜如冬菇燜花膠、椰皇鮮奶燉蛋白等，烹調方法同樣簡單，轉季是時候補一補了。

按圖看以下全新15道燜燉食譜：

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