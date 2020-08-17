【燜燉食譜大全】15道惹味家常菜加滋潤甜品　升級食譜簡易上手

家常菜的烹調方法多不勝數，日本菜食譜、纖體食譜......但往往燜、燉都較少人提及，因兩者所需的時間比較多，而且用明火的話更要好好注意火候，相對費時。其實燜、燉並非想像中般麻煩，不少家常菜及滋潤甜品都是1小時內完成！對比平常的快手家常菜，一樣惹味好下飯。