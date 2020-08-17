【燜燉食譜大全】15道惹味家常菜加滋潤甜品　升級食譜簡易上手

撰文：余曉彤
最後更新日期：
家常菜的烹調方法多不勝數，日本菜食譜、纖體食譜......但往往燜、燉都較少人提及，因兩者所需的時間比較多，而且用明火的話更要好好注意火候，相對費時。其實燜、燉並非想像中般麻煩，不少家常菜及滋潤甜品都是1小時內完成！對比平常的快手家常菜，一樣惹味好下飯。
燜燉菜式美味、佐飯一流，首輪15道燜燉食譜包括不少經典家常菜如蘿蔔燜排骨、薯仔燜雞翼及燜燉的分別及秘訣可按此重溫。今次除了有家常菜外，更有升級食譜如冬菇燜花膠、椰皇鮮奶燉蛋白等，烹調方法同樣簡單，轉季是時候補一補了。
按圖看以下全新15道燜燉食譜：
家常菜類：
香茅魚露燜雞翼食譜
番茄牛肋骨食譜
+2
栗子燜排骨食譜
【柚子蜜金沙骨食譜】鬆肉調味上光1 take過 酸甜嫩滑零難度
柚子蜜金沙骨食譜
椰汁芋頭燜雞食譜
+2
【栗子食譜】栗子雲耳燜芋絲高纖低卡 美味可口不輸給燜雞燜排骨
栗子雲耳燜芋絲食譜
三文魚奶油燉菜食譜
咖喱雞食譜
滷水雞腳食譜
【魚肚冬菇燜雞食譜】秋冬滋潤養顏小菜 魚肚棉花雞軟綿媲美花膠
魚肚冬菇燜雞（棉花雞）食譜
冬菇燜花膠食譜
甜品類
【木瓜燉鮮奶食譜】美顏潤膚零技巧零調味 15分鐘零失敗甜品！
木瓜燉鮮奶食譜
椰皇鮮奶燉蛋白食譜
桃膠燉鮮奶食譜
冰花燉蛋食譜