Gi味俱全｜黃淑儀五香芋頭糕賀新年　整糕9貼士揀芋頭輕或重好？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-01-30 20:00

農曆新年還有半個月便到，每逢這些節日總會食糕，取其「步步高陞」的意頭，而鹹糕來說一般都是芋頭糕與蘿蔔糕，兩者所用的配料都大同小異，不外乎臘腸、臘肉、蝦米等等。然而，黃淑儀（Gigi姐）就在節目中透露，自己有次去買芋頭，獲對方傳授一招煮芋頭糕更美味的秘訣，原來除了用粘米粉之外，還有多一種關鍵材料！

過去一年相信大家廚藝精進不少，今個農曆新年，不知道你可有想過自製糕點？黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中示範芋頭糕做法，更分享了令芋頭糕口感更軟糯的方法，不論蒸或煎都一樣滋味。記者整理Gigi姐的食譜，綜合出9大貼士，包括揀芋頭、切臘腸、煎糕等都各有竅門。

Gigi姐做的芋頭糕，比平常的食譜多了一種材料。（節目截圖：《Gi味俱全》）

請按下圖睇黃淑儀的「五香芋頭糕」材料、準備工夫及貼士：

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材料大致上預備得七七八八，接著就可以進入烹調的部分。眾所周知整糕前要先爆香材料，Gigi姐強調這步驟不能馬虎，別以為炒兩炒就可以，必須炒到香氣四溢才行。而最後，她不但只做了蒸芋頭糕，還順道示範了煎芋頭糕的製法。

請按下圖睇「五香芋頭糕」炒配料、蒸及煎糕的步驟和貼士：

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雖然Gigi姐已分享了揀芋頭最緊要選輕身的，但如果你希望學到更多揀芋頭秘訣，下圖還有教學。原來芋頭內的紫色紋理細密度。都足以影響芋頭的口感，購買時一定要留意。

請按下圖睇4大揀芋頭要點：

如果你想睇更多芋頭糕的食譜，以下亦有一個比較傳統的做法，但就連浸瑤柱和蝦米的水都一同加進去，吃來有陣陣鮮香。

【芋頭糕食譜】簡易版足料無添加 瑤柱臘味飄香

芋頭糕食譜

資料來源：《Gi味俱全》