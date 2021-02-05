【Gi味俱全】馬蹄糕清新香甜9大貼士　想金黃又煙韌要加哪種粉？

撰文：鄧穎琪
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新年時少不免會整糕食，上星期分享了黃淑儀（Gigi姐）整五香芋頭糕的秘訣，試過鹹糕之後，這次不如換個口味，來做一做甜糕？除了年糕之外，清新的馬蹄糕一樣有很多捧場客，而為了讓大家在新年吃滯了的時候可以清清熱，她還示範了菊花味的馬蹄糕。
黃淑儀（Gigi姐）曾在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中示範五香芋頭糕做法，分享了令芋頭糕口感更軟糯的方法和心得。而在另一集中，她就炮製菊花馬蹄糕，主要分成兩部分，即使用懶人方法，一樣清甜煙韌。記者整理Gigi姐的食譜，綜合出9大貼士。
Gigi姐做的馬蹄糕，蒸或煎都各有風味。（節目截圖：《Gi味俱全》）
請按下圖睇「菊花馬蹄糕」的材料及馬蹄菊花糖水的製作方法：
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當馬蹄菊花糖水煮好後，馬蹄糕仍未能成形，需要另外煮一個分量的粉糊，當中需要用到3種粉，再用菊花糖水煮勻再蒸才成。蒸好的馬蹄糕煙煙韌韌，但有人喜歡再香口些，也會煎完再慢慢品嘗，Gigi姐兩種方法都有示範。
請按下圖睇「菊花馬蹄糕」粉糊的材料，以及蒸糕步驟、貼士：
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儘管很多人都會買現成馬蹄肉，但假若想自己學揀馬蹄剝馬蹄，也可參考以下文章。
喜愛食馬蹄糕的朋友，以下還有另一個「粒粒馬蹄糕」的食譜，相對以下材料更少，只需5種材料，大家也可參考。蒸這個馬蹄糕沒有甚麼竅訣，只是糖水一定要夠熱，撞入馬蹄粉漿中，呈黏合狀，才能蒸出一底正常的馬蹄糕，馬蹄不至於全部浮面。
粒粒馬蹄糕食譜