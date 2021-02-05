【Gi味俱全】馬蹄糕清新香甜9大貼士　想金黃又煙韌要加哪種粉？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-05 19:54

新年時少不免會整糕食，上星期分享了黃淑儀（Gigi姐）整五香芋頭糕的秘訣，試過鹹糕之後，這次不如換個口味，來做一做甜糕？除了年糕之外，清新的馬蹄糕一樣有很多捧場客，而為了讓大家在新年吃滯了的時候可以清清熱，她還示範了菊花味的馬蹄糕。

黃淑儀（Gigi姐）曾在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中示範五香芋頭糕做法，分享了令芋頭糕口感更軟糯的方法和心得。而在另一集中，她就炮製菊花馬蹄糕，主要分成兩部分，即使用懶人方法，一樣清甜煙韌。記者整理Gigi姐的食譜，綜合出9大貼士。

Gigi姐做的馬蹄糕，蒸或煎都各有風味。（節目截圖：《Gi味俱全》）

請按下圖睇「菊花馬蹄糕」的材料及馬蹄菊花糖水的製作方法：

+ 7 + 7 + 7

當馬蹄菊花糖水煮好後，馬蹄糕仍未能成形，需要另外煮一個分量的粉糊，當中需要用到3種粉，再用菊花糖水煮勻再蒸才成。蒸好的馬蹄糕煙煙韌韌，但有人喜歡再香口些，也會煎完再慢慢品嘗，Gigi姐兩種方法都有示範。

請按下圖睇「菊花馬蹄糕」粉糊的材料，以及蒸糕步驟、貼士：

+ 11 + 11 + 11

儘管很多人都會買現成馬蹄肉，但假若想自己學揀馬蹄剝馬蹄，也可參考以下文章。

【馬蹄去皮】輕鬆3招完美剝皮 揀馬蹄買銅皮還是鐵皮好？

喜愛食馬蹄糕的朋友，以下還有另一個「粒粒馬蹄糕」的食譜，相對以下材料更少，只需5種材料，大家也可參考。蒸這個馬蹄糕沒有甚麼竅訣，只是糖水一定要夠熱，撞入馬蹄粉漿中，呈黏合狀，才能蒸出一底正常的馬蹄糕，馬蹄不至於全部浮面。

【新年糕點食譜‧有片】粒粒馬蹄糕 糖水撞粉漿熱度要拿捏好