入廚貼士｜炒椰菜爽脆不出水5大貼士　椰菜點切點落鑊都有學問？

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炒椰菜看似平平無奇，但炒菜時不出水、炒後保持爽脆口感、味道清甜，其實不是人人做到。以下推薦2個小技巧，助你輕易炒出脆甜不出水的椰菜。

炒椰菜，不論是在飯店、茶餐廳、鐵板燒等餐廳都會見到椰菜作為伴碟的身影，但往往卻是受人唾氣的伴碟菜，因其味道淡茂茂、外藐軟趴趴，感覺有如隔夜菜般確實不吸引。外出用餐未必可以控制炒椰菜的質量，但在家中的話，炒出清脆鮮甜的椰菜其實並不難，最主要是控制分量及火候，倘若分量過多便會誘發炒完成碟水的情況發生。

但在家中的話炒出清脆鮮甜的椰菜其實並不難，最主要是控制分量及火候。

按圖看清脆鮮甜炒椰菜貼步驟及貼士：

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炒椰菜先大火後中火防出水

在家中炒椰菜的重點是將椰菜和料頭分開炒，由於家中的爐火溫度不及餐廳的高溫，如果將椰菜和料頭一同爆炒，會容易因為溫度不夠高溫而令烹煮時間過長繼而令椰菜出水。相反，先把椰菜炒至半熟則可避免問題發生，同時保持爽脆口感。

揀椰菜要看芯！

日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，椰菜分春天椰菜及冬天椰菜，冬天的椰菜品種扁圓，呈橢圓形，葉厚而硬。春夏的椰菜，若見到較圓或較扁兩款，即使是相同重量，揀較圓的為佳。他更指不論冬季或春夏品種的椰菜，鑒別好吃的椰菜最重要是看芯！

按圖看解鑒別美味椰菜的主要方法︰

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