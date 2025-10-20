夫妻吃涼拌皮蛋被送急症室！醫揭元兇做漏1步出事+皮蛋4情況勿吃

四川成都的田先生發視頻稱：他和老婆吃了涼拌皮蛋後，突然上吐下瀉，高燒至39℃，腹痛到暈厥。次日，倆人雙雙被送進急診，經檢查：是皮蛋引起的沙門氏菌感染。



醫生建議，皮蛋涼拌前可用沸水煮5-10分鐘，放涼之後再食用。若食用後出現不適，請及時就醫。

按圖了解皮蛋6功效👇👇👇

對於皮蛋要加熱，不少網友感到困惑，紛紛表示：

「皮蛋不涼拌還有靈魂嗎」

「除了吃皮蛋瘦肉粥是加熱的，還真沒吃過熟的皮蛋」



網友對皮蛋要加熱的看法（人民日報）

那麼，皮蛋中毒究竟是怎麼回事？皮蛋到底還能不能吃？

小心身邊的沙門氏菌

沙門氏菌是引發皮蛋中毒的主要元兇。

1. 什麼是沙門氏菌？

沙門氏菌是一種食源性致病菌，它廣泛存在於肉類、蛋類和奶類等食品中，一旦食用被沙門氏菌污染的食物，就存在感染風險。

沙門氏菌危險食物排行榜（廣東疾控）

沙門氏菌的生命力頑強，水中可存活2-3周，在蛋及蛋製品中可存活數月。不過，它有一個致命弱點——不耐高温，在70℃下加熱5分鐘即可被殺滅。

2. 皮蛋中的沙門氏菌從何而來？

皮蛋在製作、運輸和保存過程中若處理不當，均可能被沙門氏菌感染。

此外，不少地區食用皮蛋時並未進行加熱處理，而是涼拌後直接食用，這使得其中的沙門氏菌無法被殺滅，進而導致皮蛋比其他蛋製品更易引發食物中毒。

食物中毒常見4大物質👇👇👇

3. 一旦中毒怎麼辦？

皮蛋中毒的典型症狀包括頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發熱等。

皮蛋中毒的典型症狀（廣東疾控）

嚴重者可出現痙攣、脱水、休克甚至死亡。

4. 皮蛋中毒如何急救？

催吐：1-2小時內可採取催吐措施。具體方法為取食鹽20克，加入200毫升開水，冷卻後一次喝下。若未出現嘔吐反應，可重複服用數次。此外，還可藉助筷子、手指等刺激咽喉，引發嘔吐。

導瀉：若攝入食物已超過2小時，且患者精神尚好，可適量服用瀉藥，促使食物儘快排出。

解毒：可取食醋100毫升，加水200毫升，稀釋後一次服下；還可採用鮮牛奶或其它含蛋白質飲料灌服。



經上述簡單處理後，應儘快前往醫院接受進一步檢查治療。

以後還能愉快地吃皮蛋嗎？

無論煎炒還是蒸煮，只要對皮蛋進行充分加熱且及時食用，就可以享受這道美味了。

1. 以下幾種皮蛋可不能吃

❌外殼破損、有黴斑；

❌剝開殼後不成形、易鬆散；

❌皮蛋蛋白顏色黢黑；

❌有刺鼻惡臭味或黴味。



2. 如何挑選皮蛋？

一看：包裝完好的皮蛋應查看生產合格標誌，保質期，生產日期等；散裝皮蛋需檢查是否完好無損。正常皮蛋去殼後，蛋白應透明光亮、呈棕褐色或茶色，蛋黃為墨綠色且中心呈漿糊狀。

二搖：將皮蛋放在耳旁搖動，品質好的無響聲，差的則有聲音。

三聞：優質皮蛋有濃郁鹼香味，劣質皮蛋則為刺鼻惡臭味或黴味。



生食皮蛋有中毒風險，尤其是老年人、兒童、孕婦，及患有慢性基礎性疾病人群應儘量避免生食皮蛋。

