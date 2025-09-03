經痛飲食｜婦科醫生建議呵護子宮卵巢4類食物　1款水果防未老先衰

西柚你吃嗎？有人嫌它太酸，不討喜，但專家卻建議：女性不想未老先衰，吃水果最好選西柚，吃它可以顧卵巢；而顧子宮也靠吃對魚，專家建議1周要吃夠量才有用。



呵護子宮卵巢有4寶

台灣婦產科醫師嚴絢上指出，子宮是女性能量的中心，細心呵護它是維持健康的關鍵。經痛、亂經、備孕焦慮等問題，都可能與子宮健康息息相關。

4個飲食原則護子宮（按圖看清👇👇👇）

好好養護子宮不僅能讓血液循環更順暢，幫助經血排出，減少經期不適，同時也能營造健康的子宮環境，有利於受精卵著床，提升備孕機會，讓婦科機能整體更健康，由內而外散發光彩。今天起三餐別忘了攝取以下4寶：

1. Omega-3脂肪酸：深海魚類助穩定子宮內膜

嚴絢上指出，深海魚類富含Omega-3脂肪酸，有助於穩定子宮內膜，降低子宮內膜異位的風險。她建議，每周攝取2～3次深海魚，可以選擇清蒸或烤的料理方式，最好不要過度油炸，影響健康。

2. 維他命E：有暖宮效果

維他命E是另一種呵護子宮的好幫手。嚴絢上解釋，維他命E具有活血、擴張血管的功效，就像是給子宮蓋了一條暖被，能夠達到暖宮的效果。富含維他命E的食材包括菠菜、牛肉、動物肝臟和生薑等，可以嘗試菠菜炒牛肉或薑絲燉湯等料理方式。

3. 豆製品：平衡雌激素 穩定周期

豆製品中的大豆異黃酮，也是養護子宮不可或缺的營養素。嚴絢上表示，大豆異黃酮有助於平衡雌激素，穩定生理周期。她建議，在早餐時飲用無糖豆漿，晚餐再來一碗味噌湯，並適度攝取豆製品如板豆腐等，對子宮健康非常好。

4. 含肌醇食物：提升卵巢功能

嚴絢上特別提到肌醇食物的重要性。肌醇能夠幫助卵巢正常運作，特別是對於多囊卵巢症候群（PCOS）的女性而言，更能提升生育能力。富含肌醇的食材包括杏仁、核桃、燕麥和西柚等，可以嘗試在麥片中加入堅果，或是飲用新鮮的西柚汁。

除了飲食調理，嚴絢上也提醒，規律作息和適度運動同樣是照顧子宮不可或缺的日常關鍵。透過這些簡單的養護秘訣呵護子宮卵巢，有助於為女性健康增加底氣！

