橄欖油｜油瓶倒轉多泡營養較高？專家2招辨優劣　倒油1情況知劣貨

台灣食安專家文長安近日在《健康2.0》節目中分享，優質食用油的選購技巧，提出觀察「倒油軌跡」及「氣泡數量」兩大關鍵判斷方式，強調特級初榨橄欖油不僅營養價值高，更具有降低心血管疾病風險的健康效益。



在市面上琳瑯滿目的食用油品中，如何挑選到真正優質的油品往往令消費者感到困惑。台灣食安專家文長安指出，消費者可以透過簡單的觀察方式，判斷油品的品質優劣。他解釋：「好油的分子結構完整，營養物質含量較高，油的比重也較重，因此在倒油時不會出現拋物線般遠距離噴濺的現象。相反地，若油品在製程中遭受破壞，倒出時容易出現『暴衝』情況。」

除了觀察倒油的軌跡外，文長安在節目中還分享了另一個實用的判斷方法。他表示：「將油瓶倒置時，營養成分豐富的油品會出現較多小氣泡向上竄升的現象。若幾乎看不到氣泡，則表示該油品的營養價值相對較低。」這種差異主要源於製造過程中的加工程度，經過脫酸、脫色、脫臭、脫味、脫蠟、脫膠等複雜加工程序的油品，雖然外觀清澈，但營養物質含量往往大幅降低。

針對橄欖油的選購，文長安特別強調第一道橄欖油的重要性。他解釋，第一道橄欖油是將清洗過的橄欖果實磨成泥，經過細胞膜破裂後，透過離心分離方式製成。消費者若想購買最優質的橄欖油，應該選擇標示「特級初榨」（Extra Virgin）的產品，這類產品的Omega-9含量較高，對於預防心血管疾病具有正面效益。

