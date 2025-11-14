黨參功效｜益氣健脾5功效1關鍵勝人參！3類人不宜 忌與西蘭花同吃

黨參功效｜黨參是常見的煲湯材料，被譽為「補氣聖品」，卻又不會像傳統人參那般燥熱，自古以來便以其溫和的補益功效而聞名。無論是面對都市人常見的氣虛疲憊，還是需要輔助調理的身體機能，黨參都有其獨特的價值。但黨參真正的功效大家真的了解嗎？和人參又有何區別？



黨參功效｜補而不峻 潤而不膩

在中醫補益藥材的譜系中，黨參以其「補而不峻、潤而不膩」的特質佔據獨特地位。這種源於桔梗科植物的乾燥根，既承載著數百年的本草智慧，又在現代研究中不斷解鎖新的藥用價值。從《本草從新》的經典記載到《中國藥典》的權威收錄，從臨床診室的方劑配伍到尋常百姓的餐桌食療，黨參成為跨越傳統與現代的補氣佳品。

黨參性味甘平，主要功效在於補益中氣、健脾益肺。（資料圖片）

黨參功效｜補益中氣 生津止渴

1. 健脾益肺：黨參性味甘平，主要功效在於補益中氣、健脾益肺，能夠溫和地補益元氣，適用於多種氣虛證候。

2. 改善脾胃氣虛：有助因脾胃氣虛引起的食慾不振、四肢困倦、大便溏軟等問題，同時通過補益肺氣來緩解氣短、虛喘咳嗽的症狀。

3. 緩解咳嗽：黨參還能生津止渴，輔助改善因氣津兩傷引起的口乾舌燥、咳嗽。

4. 增強免疫力：黨參多糖是其主要活性成分，能促進淋巴細胞和巨噬細胞的活性，提升免疫力。

5. 溫和不易上火：黨參藥性平和，作用溫和，不易上火，安全性高。

黨參搭配

1. 黨參加茯苓 健脾和胃

黨參加茯苓，健脾和胃。（y18487268526@小紅書）

黨參配伍茯苓能發揮協同作用，特別是在健脾和胃以及改善認知功能方面。此搭配被納入《中國藥典》2025年版黨參功效註釋的參考依據，證實了其具有調節神經通路的效力。

2. 黨參加黃芪 補中益氣

黨參加黃芪，補中益氣。（822046625@小紅書）

黨參和黃耆是著名的補氣組合，合用能增強補中益氣、固表止汗的功效。 適用於氣虛乏力、動則汗出或久病體虛者。

3. 黨參搭配白朮 燥濕利水

搭配使用可加強健脾化濕功效，適合脾胃虛弱、食欲不振、腹瀉者。

黨參搭配白朮，燥濕利水。（Mi13922130520@小紅書）

除此之外，黨參也常常被用來泡黨參水，儘管好處眾多，但在實際服用時仍需謹慎，因為它仍然帶有一些必須注意的禁忌，廣州市番禺區中醫院治未病科副主任醫師陳主任就在小紅書分享了這幾類人不適合吃黨參。

黨參水禁忌｜感冒喉嚨痛忌食

1. 有實症、熱症的人

黨參，性溫燥，實症、熱症（比如：感冒發熱、喉嚨腫痛、咳黃痰）的人飲用黨參水，可能會加重體內的熱像，導致病情遷延。

2. 氣滯腹脹

氣滯腹脹的人，黨參的補氣作用，可能會增加氣機的阻滯，一般每次取5至10克，煎水或泡水就可以了，過量會加重腹脹不適，所以需要結合自身的體質來合理飲用。

3. 孕婦

孕婦需要在醫生的指導下使用，以免補氣過度，對身體造成不良影響，飲用黨參水時需注意適量。

黨參／人參分別｜性味與功效

綜合天津中醫藥大學第二附屬醫院官方等資料指出，黨參與人參在藥理特性和臨床應用上存在諸多顯著區別。

太子參好處｜參中最溫和小孩都啱！補氣益血治心悸4功效要點揀？

黨參／人參分別1｜主要功效

黨參：健脾益肺 價格相宜

黨參作為桔梗科植物黨參的乾燥根，其性味甘平，適合大多數人食用，主要功效在於補中益氣、健脾益肺。它常用於調理脾肺氣虛所致的症狀，由於其價格通常低於人參，因此常被用作人參的替代品，但考慮到其藥力不如人參強勁，臨床上用量通常需要加倍，多以湯劑形式服用。

人參：急救虛脫久病 價錢較貴

人參是五加科植物人參的根部，主要產於中國東北地區。根據其生長方式，野生者稱為「野山參」，栽培者則為「園參」；依據炮製方法，曬乾或烘乾的稱為「生曬參」，經過蒸製後乾燥的則稱作「紅參」。人參的性味為甘微苦、性溫，具有大補元氣、復脈固脫、補脾益肺、寧神益智等功效，是補氣的上品藥材，適用於急救虛脫以及久病體虛的患者。

黨參／人參分別2｜常用劑量

黨參：性質溫和 食用分量較多

通常較大，因為藥性平和，需要較大劑量才能發揮補益中氣的作用。

食用建議：一般在10-30克之間

人參：藥性較猛 食用分量較少

通常較小，特殊急救情況除外，因為藥性峻猛，小劑量即可達到較強的補益效果。

食用建議：一般在3-9克之間

黨參／人參分別3｜相剋食物

黨參：忌與苦瓜、西蘭花同吃

黨參服用期間，應避免與鯉魚、海味、橙、奇異果、木瓜、檸檬、苦瓜、西蘭花、藜蘆、甘遂等同食，避免它們之間功效相剋，或是造成不良後果。

人參：忌辛辣、蘿蔔同吃

服用人參時，應忌食辛辣食物、酒類或咖啡，以防引發如心悸或心律不整等副作用。同時避免與蘿蔔同食，會相沖，茶葉中的鞣酸會干擾人參活性成分的吸收。