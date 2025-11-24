便秘解決｜護腸道改善便秘　起床第1杯日專家推薦2飲品比溫水更好

便秘解決｜俗話說「一日之計在於晨」，大多數人都會在早上起床喝一杯溫水來補充水分，認為這樣才有助於腸道健康，但喝冰水的效果又如何？對我們的腸道有幫助的還有哪些飲品？



除了溫水其實喝普通的冰水也可以（來源：photo-ac）

腸道健康｜人體最大的免疫器官 第二大腦

人體最大的免疫器官就是腸道，70%至80%的免疫細胞都集中在腸道，且擁有數以萬計的神經元，被稱為「第二大腦」。許多人常常在早上起床的時候，都會選擇喝一杯溫水，除了可以快速補充水分，也能避免刺激損傷腸道。

至於冰水，大多人都認為冰水會刺激損傷腸道。但據日本胃腸病學家工藤あき（工藤明）醫生在接受日媒採訪時提出，除了溫水其實喝普通的冰水也有同樣效果，只要不是冰得像讓身體如處在極寒之地的水即可。

人體最大的免疫器官就是腸道，70%至80%的免疫細胞都集中在腸道（webbiz@photo-ac）

腸道健康｜檸檬水、咖啡保護腸道

除了溫水，她提出還有兩種飲品能更好的保護腸道，一是檸檬水，二是黑咖啡。工藤あき醫生分享，她早上會在刷牙後先喝一杯加入檸檬汁的水，再慢慢喝一杯熱黑咖啡。

1. 檸檬水：刺激腸道蠕動 改善便秘

檸檬水能刺激胃酸分泌，有助於消化吸收，還能溫和的刺激腸道蠕動，幫助產生便意，改善便秘，而當胃部沒有其他食物時，這種刺激是最直接、最快速的，適合早上空腹喝，但對於胃酸過多的人來說，空腹喝會更容易刺激胃，產生反酸、嗳氣等症狀，要注意。

檸檬水能刺激胃酸分泌，有助於消化吸收。（ zuzi99@pixabay）

工藤明醫生的檸檬水配方：

1杯約200毫升的水

1/8 顆檸檬汁



2. 黑咖啡：改善腸道菌群平衡

人體在早上醒來後，會有「胃結腸反射」，這是一種自然的生理反應，當胃部被食物或液體填充時，會發出信號刺激結腸開始蠕動，而咖啡含有多酚，咖啡因，多酚作為益生元，改善腸道菌群平衡；咖啡因能直接刺激腸道蠕動，這兩者與早上自然的胃結腸反射相結合，能產生更強烈的通便效果。對於大多數人腸胃健康的人來說，早上適量飲用咖啡確實有助於維持腸道健康。

咖啡能改善腸道菌群平衡，刺激腸道蠕動（Mike Kenneally@unsplash）

建議：若腸胃比較敏感或有相關腸胃疾病（如：胃潰瘍、腸躁症、胃炎等）的人，就不建議喝咖啡，以免傷害腸胃。



改善便秘：礦泉水為主 1天至少1.5公升即可

（Pixabay@pexels）

不止早上，白天的也要好好補水，無需強行飲用8杯水，《中國居民平衡膳食指南》推薦每人每天攝入的水分應該在1.5升~1.7升為宜，適量的水分有助於保持腸道內環境的潤滑，讓糞便能更順暢地通過結腸，而過量喝水會稀釋胃液影響消化加重腸道負擔，甚至導致消化不良性腹瀉或脹氣。

工藤明推薦礦泉水為主，也可喝不含咖啡因的大麥茶和薏米茶，礦泉水富含礦物質，有助於鬆弛腸道肌肉，改善便秘，大麥茶和薏米茶含有微量的膳食纖維有助於改善腸道環境，尤其熱的最好，促進腸道蠕動。工藤明建議無論喝什麼，要養成適合自己的喝水習慣。