何超蓮鹽蔥燒肉飯｜秘製醬涮鞋底都好吃？讚彈兩極 2動作嚇壞網民

賭王千金「最美名媛」何超蓮（Laurinda）近日因與內地男星竇驍的婚變傳聞發文放閃，力證感情不變，呼籲大家勿輕信網上謠言。與此同時，超蓮亦繼續拍片，分享入廚心得，「吃貨蓮蓮，DaDa廚房又營業啦！」最近她炮製的是一道簡易菜式鹽蔥燒肉飯，自言其秘製蔥醬涮鞋底都會好吃！不過，網民卻發現試食環節時，千金小姐竟與多人共用一勺，極不衞生！又指她放鹽太多，質疑她根本不會煮飯！原來背後都有原因。



超蓮讚自己一道「鹽蔥燒肉飯」其秘製蔥醬涮鞋底都會好吃！（何超蓮＠小紅書影片截圖）

何超蓮小紅書逾百七萬粉絲 秘製蔥醬涮鞋底都會好吃！

擁有172.2萬粉絲的何超蓮小紅書帳號，近日「DaDa廚房又營業啦！」這次超蓮分享的是鹽蔥燒肉飯，自言「超無敵簡單又好吃」，尤其秘製的鹽蔥醬配任何食物也美味。短片發布約一星期已有過萬個讚、六百多個留言，除了盛讚她的示範，也有不少質疑的聲音。

超蓮分享的鹽蔥燒肉飯視頻，發布約一星期已有過萬個讚、六百多個留言，有讚有彈。（何超蓮＠小紅書影片截圖）

鹽蔥燒肉飯食譜

材料：

青蔥1紮

洋蔥1個

豬腩片1盒

米飯（剩飯也可）1碗

麻油3湯匙

白胡椒粉2湯匙

海鹽1湯匙

雞粉1茶匙

糖少許

做法：

1 洋蔥先放雪櫃冷藏30-40分鐘，味道會更好更入味。切粗粒。

2 青蔥去掉根的部分，切粒。

3 把洋蔥、青蔥放在玻璃盛器，擠出多餘的水分。

4 加入麻油、鹽、雞粉、糖拌勻，放入雪櫃冷藏30-40分鐘。

5 以白鑊，用中大火煎香豬腩片，煎出油分，撒少許鹽、糖。

6 用碗盛起白飯，倒蓋在另一隻大碟上，鋪上豬腩。

7 雪過的鹽蔥醬回鍋加熱後，淋在燒肉飯上即成。

何超蓮「DaDa廚房」｜超蓮鹽蔥燒肉飯 試吃3人組

食譜的調味料分量，超蓮說可以按自己喜好調整，例如她很喜歡洋蔥，比例會多一點。飯弄好後，超蓮率先試試自己的手勢，飯、豬、醬一併放在勺匙上，大啖放進口裏，吃過大讚超級香。接着便是試食環節，短片中出現了三位女子，輪流試吃。

按下圖看試吃3人組，全豎大拇指稱讚：

試吃3人組其中一人被遮臉，是第1位試吃員：可以啊！並豎起了拇指，還說剛才在外面已聞到很香。

第2位試吃員：也豎起了拇指，說熱過了更好吃。

第3位試吃員：最喜歡那些豬腩片是脆邊的，肉又嫩又香。



超蓮很滿意全獲3個讚大拇指，手舞足蹈讚自己大成功！不過，網民卻評價不一。

何超蓮「DaDa廚房」｜網民：4人共用1勺 極不衞生

就是這隻湯匙，被網民指輪流使用，極不衞生。（何超蓮＠小紅書影片截圖）

有些網民重點放在試食時所用的湯匙：

「媽呀，太不衛生了，都用一個湯匙」

「三個人共用一個勺，確實有點…」

「感覺後面幾個人，每個都被她在嫌棄」

「幾個人用一個湯匙吃」

亦有網民認為沒問題：

「湯匙那個我真得覺得沒啥，都是女生，而且關係好的話，不會在意這個的」

何超蓮「DaDa廚房」｜網民：鹽太多？因你未用過海鹽

不過，更多人質疑的，是她放的鹽太多：

「這個鹽量估計，真的沒怎麼做過飯」

「那個鹽量真的非同一般」

「這鹽吃的甲狀腺能接受嗎」

「鹽是不是放的有點太多了」

「鹽多，胡椒粉也多了」

「我一週都吃不了這麼多鹽」

消委會鹽｜海鹽岩鹽比餐桌鹽健康？消委會9款滿分鹽1款不宜煎牛扒

有網民則為她解話：

「她是放海鹽 差不多吧」

「這種粗鹽 不會很鹹的」

「質疑鹽放的多的人好像沒吃過海鹽…海鹽就是很淡，放很多還是淡。因為我家平常一直吃海鹽，有一次在朋友家做飯用普通的鹽按照我平時做飯放的鹽調味，做完鹹死了……她做了一大飯盒調味料加兩勺海鹽的話應該不會很鹹」

「海鹽就是很淡，我們吃湖鹽多，煮飯放很少，去南方看吃海鹽很多，就會放很多，嚐了一下兩種鹽差距很大」

超蓮的影片中也有提示：「此處為海鹽，建議根據口味自行添加」