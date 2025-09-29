電飯煲食譜｜肥媽韓式泡菜豬肉飯3貼士　豬腩肉幾時下鍋最嫩滑？

電飯煲食譜｜肥媽食譜｜韓式泡菜豬肉飯食譜｜肥媽在烹飪節目中常示範用「一個電飯煲走天涯」，煮飯、煲粥、燉品等皆精。這道「韓式泡菜豬肉飯」，有香辣味又有誘人的芝士，更吸引是花15分鐘可能已有熱騰騰、香噴噴的韓國菜品嚐。



肥媽教大家用電飯煲煮韓式泡菜豬肉飯（TVB影片截圖）

韓式泡菜豬肉飯食譜｜香濃撲鼻平衡油膩

韓式泡菜（Kimchi）是韓國的國民美食，是一種傳統的發酵食品，將整棵大白菜先用鹽淹過，除掉多餘的水分，再用辣醬、蒜、洋蔥、辣椒粉、辣椒乾、蘿蔔絲、蔥末等均勻地抹在大白菜的裡裡外外，然後放好在甕缸裡貯存。風味在蘊釀發酵，令泡菜有獨特的味道，貯存得愈久的泡菜，味道愈渾厚香淳。

用泡菜入饌，可烹調拌飯、煎餅、泡菜部隊鍋等美食，由於泡菜始終是蔬菜食品，能平衡炸雞、豬腩等油膩感，所以經常用於伴肉類烹製美食。這次分享的是肥媽「韓式泡菜豬肉飯」，她利用豬腩片、泡菜煮拌飯，然後灑上芝士碎，提升整道飯的香味及嚐味的層次。看她三兩下手勢，已經製作完畢，快捷方便。

肥媽在烹飪節目中示範韓式泡菜豬肉飯，只需一個電飯煲煮完。（bigbigchannel《健康食平D》影片截圖）

肥媽韓式泡菜豬肉飯食譜

材料︰

韓國泡菜60克

米2米量杯

上湯2米量杯

豬腩片150克

芝士碎50克（按個人口味加減）

蒜片適量

鹽適量

黑胡椒適量

按圖有韓式泡菜豬肉飯的做法及貼士︰

做法︰

1. 洗淨米，放進電飯煲，加上湯、泡菜，冚蓋按煮飯鍵。

2. 豬腩片解凍後洗淨，切成細片。

3. 加熱油鑊，放入豬腩片煎至兩面金黃。

4. 加入蒜片、鹽、黑胡椒爆炒至七、八成熟，盛起備用。

5. 檢查飯，煮至快收乾水，加入豬腩片煮熟。

6. 灑上芝士碎熱熔完成。

不失敗秘訣：

~米、上湯比例1:1

~煎香豬腩肉才加入飯內一起燜，腩肉更美味。

~放入腩肉時要隔油，免太油膩。

～如喜歡較嫩的腩肉口感，當飯煲冒蒸氣後才下腩肉。

發酵食品增愉悅感 晚餐時吃助入眠

發酵食品除了被認為有利增強免疫力，還有助改善失眠、抗抑鬱及減焦慮。據外媒報道，食物在發酵過程中，乳酸菌會產生共軛亞油酸，具降低血壓的作用，而高血壓患者較易出現焦慮和抑鬱。此外，發酵食物中的益生元是一種不易消化的成分，當進入人體時會促進腸道中益生菌的成長和活性，促使大腦產生血清素，有助於穩定情緒，調節焦慮，使人感覺更快樂。夜晚在晚餐時吃一些發酵食物如泡菜、乳酪、酸種麵包、芝士等有助入眠。

