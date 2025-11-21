一田優惠購物日2025｜過萬貨品低至2折！鮑魚4折／橄欖油低過半價

一田大減價又來了，9月的夏日購物賞才結束兩個月，11月21日至30日再推出「一田冬日購物賞」，超市、家品、廚具等過萬貨品低至2折。記者現場直擊所見，最受歡迎還是超市部分等，日日開飯當然要精打細算啦！鮑魚4折，湯包、點心、醬料、橄欖油低過半價！

攝影：鄒家鳳



一田優惠購物日2025｜10大推介必買清單 回購率100%

每次一田優惠購物日例必有的$20專區、$35必選、買一送一超市筍貨今次一田冬日購物賞依然繼續推出，買滿$150更可於「購物賞換購專區」以低至$9.9換購金鳳香米、鮑魚、洗衣棒等貨品。不過，每個人的心頭好都不同，記者每次必買的清單推介有以下10款，回購率100%，可跟大家分享。

1. 日本北海道南瓜$22.9/個，原價$39.9/個

2. 越南急凍ASC虎蝦仁500克$69/包，原價$99/包

3. 日本鹿兒島和牛漢堡扒、芝心漢堡扒、豚肉漢堡扒、和牛芝士漢堡扒(5件裝):$99.9/包，原價$169/包

4. 伊比利亞黑毛無骨豬肋條、爽梅肉$69.9/包，任選$128/2包，原價$89.9包

5. 日本急凍油甘魚魚鮫(5-6個裝)$145/包，原價:$248/包

6. 日本急凍廣島蠔L 1公斤$119/包，原價$185/包

7. 急凍三文魚腩條(挪威原料)300克$26/包、$45/2包，原價:$55/包

8. 日本百合根2個裝$29.9/包，原價$39.8/包

9. 韓國迷你彩椒250克$19.9/包、$30/2包，原價$26.9/包

10. SANKO乾燥海鮮湯料80克$29.9，原價$54



+ 5

一田優惠購物日2025｜日本南瓜百合平過街市 越南虎蝦勝鮮蝦

日本北海道南瓜秋冬吃最啱，有大有細，有熟有較生，但點揀都抵，平常$22只能買到一半而已。越南急凍ASC虎蝦仁也是必買之選，有蝦味，肉質彈牙，免挑腸，況且營養師都證急凍食物營養不比新鮮食材低，現在已不想買鮮蝦了。

日本鹿兒島和牛漢堡扒平均$20塊，一樣很便宜，個人認為牛較豚肉美味，而且原味最好。伊比利亞黑毛無骨豬肋條軟彈適中，燜煮栗子、番茄同樣好吃。日本油甘魚魚鮫平均每個約$30，雖然比之前的細了一點，但放在冰箱，隨時有食得。日本急凍廣島蠔L 1公斤曾經賣過$99，但$119/包，已經很難找到了。急凍三文魚腩條平均約$22包，但怕肥膩的便不要選了。日本百合2個裝$29.9/包，比國內的還要便宜，而且大大個較結實，不易散和茸爛。迷你彩椒、都是常吃且消耗快的食材，有益又易煮。

其他又有哪些心水選擇？最快被放進購物車？

一田優惠購物日2025｜阿姐推介：冰島野生比目魚扒、西班牙走地黃油春雞

四海碗仔翅6件裝$42，原價 $92.5，看見有人幾包幾包的放進車仔內，低過半價只需要$7便可以隨時享受到街邊的懷舊風味了。現場的推廣阿姐個個都很落力，推介點煮點食，令記者都心動想試，例如冰島急凍野生比目魚扒360克$39/包，原價$68/包；西班牙走地黃油春雞買一送一，原價$68.9/隻；澳洲急康牛封門柳$129/包，原價$158/包；美國急凍黑安格斯去骨牛小排扒$159/包，原價:$188/包。還有日式急凍蒲燒鰻魚（40頭）$69/包，原價$96；日本北海道急凍秋刀魚2條裝$39/2包，原價$46.5/包；韓式野生黃花魚片500克$30/包，原價$45/包，都好像不錯。

+ 31

一田優惠購物日2025還有哪些優惠貨品？

+ 35

一田冬日購物賞

日期：11月21日至11月30日

地點：一田全線分店，西沙GO PARK除外

*超市消費滿$800，可享免費送貨服務