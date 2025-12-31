除夕元旦小食食譜｜15款簡易派對小食　Party Food點只雞翼薯條！

除夕元旦小食食譜｜派對小食食譜｜開派對除了叫到會，不少人會和朋友一人準備一道小食，集各家美食於一起，又不用太大壓力。但說實話，對廚藝不精的人來說也是一種負擔，但菠蘿腸仔、火腿芝士三文治又吃到厭，其實還有很多難度一星的選擇！以下就有10個派對小食以及5個甜品食譜，睇得又食得，大人細路仔都鍾意！



以下介紹的食譜，主要以小食為主，烹調時間相當短，其中6款都可於20分鐘內完成，很方便吧？而其中一款甜品，撇除冷藏時間，更是5分鐘搞掂！

除夕／元旦15款派對小食食譜

派對小食食譜1：芝士煙肉酥皮卷

【焗爐食譜】芝士煙肉酥皮卷 新手零失敗派對小食👈👈有片睇

芝士煙肉酥皮卷食譜

派對小食食譜2：芝士肉醬大啡菇

【芝士肉醬大啡菇食譜】濃厚多汁 防止大啡菇過分出水要點做？👈👈有片睇

派對小食食譜3：蒜蓉牛油雞翼

【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆 免焗爐4個步驟就搞掂👈👈有片睇

蒜蓉牛油雞翼食譜

派對小食食譜4：焗薯角

【薯仔食譜】焗薯角免油炸更健康 想焗得脆口有秘訣！👈👈有片睇

焗薯角食譜

派對小食食譜5：牛油果鮮蝦雲吞杯

【牛油果食譜】牛油果鮮蝦雲吞杯小巧別致 打卡必備Party Food！👈👈有片睇

派對小食食譜6：酥皮葡撻

【氣炸鍋食譜】酥皮葡撻步驟簡單零失敗 懶人想再慳工夫一樣有計

葡撻食譜

派對小食食譜7：花雕溏心蛋

【蛋食譜】花雕溏心蛋必成功方法！流心嫩滑酒香怡人

花雕溏心蛋食譜

派對小食食譜8：脆皮黃金蝦

【蝦食譜】聖誕黃金蝦惹味彈牙 炸蝦時如何令蝦身不太鬈曲？👈👈有片睇

聖誕黃金蝦食譜

派對小食食譜9：煙肉車厘茄卷

【派對小食食譜】煙肉車厘茄卷10分鐘做好 簡單到小朋友都煮到👈👈有片睇

煙肉車厘茄卷食譜

派對小食食譜10：楓糖煙肉腸仔卷

【楓糖煙肉腸仔卷食譜】新手不失敗派對小食 楓糖代蜜糖更健康👈👈有片睇

楓糖煙肉腸仔卷食譜

派對小食食譜11：焗薯仔塔

焗薯仔塔肉嫩爽甜 簡單食譜4步驟即成金光閃閃小食👈👈有片睇

焗薯仔塔食譜

派對小食食譜12：5分鐘Tiramisu

【Tiramisu食譜】5分鐘Tiramisu懶人星級甜品 免蛋免魚膠4步完成👈👈有片睇

5分鐘Tiramisu食譜

派對小食食譜13：法式焦糖布甸

【法式焦糖布甸食譜】Crème brûlée金黃香脆 用全蛋或蛋黃？👈👈有片睇

法式焦糖布甸食譜

派對小食食譜14：士多啤梨麵包布丁

【士多啤梨麵包布丁食譜】外脆內軟香噴噴 新手入廚簡易甜品👈👈有片睇

派對小食食譜15：琉璃啫喱

【琉璃啫喱食譜】6大不失敗貼士做出升級版啫喱糖 最啱開Party👈👈有片睇