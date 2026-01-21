咖啡壞處｜1小杯令皮質醇升50%　過多4危害增糖尿風險1時間飲超錯

咖啡陷阱｜不少都市人，早上都愛飲咖啡提神。但你有否察覺，在精神振奮的同時，也會感到壓力大，容易焦慮？事實上，咖啡對身體的影響遠不止提神，原來還有副作用。



事實上，咖啡對身體的影響遠不止提神，還會有副作用。（AI圖片生成）

咖啡陷阱｜一小杯可致皮質醇升50%

據美國的專業健康資訊網站《Verywell Health》報道，喝完含咖啡因飲品後會導致體內皮質醇（壓力荷爾蒙）上升。即使只是喝一小杯（約80-120毫克咖啡因），也足以升高50%。

皮質醇是腎上腺分泌的類固醇荷爾蒙，具有調節血糖、新陳代謝、免疫反應和抗發炎等功能，是維持生理平衡的重要激素。

咖啡陷阱｜皮質醇過高4危害

根據美國頂尖的癌症治療與研究機構——MD安德森癌症中心等的資料顯示，皮質醇過高會有以下影響：

1. 糖尿病：皮質醇會讓血糖升高，抑制胰島素分泌，長期下來可能會得糖尿病。



2. 心臟病風險：導致動脈收縮、血壓升高，增加心臟病發作和中風的風險。



3. 骨質疏鬆：長期過高的皮質醇會加速骨質流失，導致骨骼變弱，容易發生骨折。



4. 情緒不佳： 長期高水平可能導致記憶力下降和認知能力下降甚至焦慮、抑鬱。



咖啡陷阱｜什麼時候不宜喝咖啡？

皮質醇早上時濃度最高，晚上最低，若在起床後喝會升得更高導致緊張、焦慮，建議起床後等1個小時後再喝。

1. 早上起床

2. 情緒緊繃

3. 高強度運動後

4. 睡眠不足

若想進一步降低影響，每日不超過400毫克，約相等於4杯240毫升的咖啡。也可選擇無咖啡因的飲品如：洋甘菊茶、玫瑰花茶、薄荷茶等花茶不僅提神還有助放鬆。