食物金字塔2026｜最新食物倒金字塔顛覆傳統！7大差異少油鹽都錯?

健康飲食｜最新版美國飲食指南公佈，以「倒金字塔」形式呈現。舊有的「少油少鹽、喝脫脂奶、吃瘦肉、選代糖」等觀念被全面改寫。我們究竟應該怎麼吃？即睇最新指南的飲食重點，讓你吃得更健康、更科學！



最新版美國飲食指南於1月7日正式公佈，以「倒金字塔」形式呈現。（《美國人飲食指南》截圖）

健康飲食｜優先吃營養價值高的食物+6好處

新版指南是由美國衛生與公眾服務部 (HHS) 及農業部 (USDA) 聯合發布，單從圖片可以看出最上方的是蛋白質、乳製品、蔬果、健康脂肪（如橄欖油、海鮮等），底層則為全穀類（糙米、燕麥等）。意味著要優先攝取足量的蛋白質和不同種類的蔬果，以及全脂乳製品，其次選擇吃全穀類減少精製碳水（如白飯、蛋糕等），不再計較卡路里，避免加工食物。這樣做有以下好處：

1. 穩定血糖

2. 提升飽腹感有助減肥

3. 保護心血管

4. 有助腸道菌群平衡，促進腸道健康

5. 維持肌肉質量

6. 提高基礎代謝率



健康飲食｜新舊兩版7大差異

面對這些翻天覆地的變化，台灣家醫科李思賢醫生在其Facebook整理出新舊健康指南的7大核心差異，原來我們一直以來遵循的許多飲食法則是錯的。

1. 可選擇全脂奶

舊版：建議選擇脫脂或低脂的乳製品（如牛奶、優格、起司等）。

新版：則明確建議選擇全脂乳製品，並指出這是蛋白質、礦物質以及健康脂肪的優質來源。

明確建議選擇全脂乳製品，並指出這是蛋白質、礦物質以及健康脂肪的優質來源。（279534901@小紅書）

2. 不再獨選植物油

舊版：建議以植物油（如橄欖油、菜籽油）取代飽和脂肪（如奶油、豬油、椰子油），並將飽和脂肪攝取量控制在總熱量的10%以下。

新版：除了橄欖油，奶油和牛油都被列為可選用的油脂。

除了橄欖油，奶油和牛油都被列為可選用的油脂。（congerdesign@pixabay）

3. 紅肉都可選

舊版：最好優先選瘦肉，並建議用豆類或海鮮取代部分紅肉，以降低飽和脂肪攝取。

新版：將紅肉視為「營養密集」的優質蛋白，不再強調只吃瘦肉，不過仍要避免含化學添加物與精緻澱粉的加工肉。

美國最新指南將紅肉視為「營養密集」的優質蛋白，不再強調只吃瘦肉。（Sergey Kotenev@unsplash）

4. 代糖都有錯

舊版：兩歲以下兒童避免吃代糖，但對於成人主要關注點是減少添加糖的攝入。

新版：明確建議限制攝取非營養性甜味劑（如阿斯巴甜、糖精等代糖）。

明確建議限制攝取非營養性甜味劑（如阿斯巴甜、糖精等代糖）。（Jason@unsplash）

5. 告別精緻澱粉

舊版：建議攝取的穀物中有一半是全穀類即可。

新版：優先選擇富含纖維的全穀物（如糙米、燕麥、蕎麥等），並減少精製碳水化合物（如白麵包、餅乾等）。

優先選擇富含纖維的全穀物，並減少精製碳水化合物（如白麵包、餅乾等）。（Cats Coming@pexels）

6. 必須拒絕加工食品

舊版：只是限制添加糖、飽和脂肪和鈉含量的食品和飲料（如汽水、炸雞等）。

新版：要求「大幅減少」高度加工食品。除了糖鹽，更要避開人工香料、石油基色素、人工防腐劑。

要求「大幅減少」高度加工食品。（stevepb@pixabay）

7. 不建議飲果汁

舊版：建議至少一半的水果攝取應來自「完整水果」，其餘可來自100%果汁（如標示 NFC或鮮榨），但應限制攝取量以免熱量過高。

新版：更強調吃完整的蔬果，而對於100%果汁應「限量攝取」或是「加水稀釋」飲用。