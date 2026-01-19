雞蛋｜網民驚見雞蛋出血覺恐怖！專家揭1原因+2步辨好壞1情況勿吃

雞蛋冷知識｜雞蛋富含優質蛋白能促進大腦健康，提升免疫力，但當你看見雞蛋打開後，有不明的血絲或斑點時，你還敢吃嗎？近日有網友便遇到類似情況發文求助，再次引發熱議，到底這些「血蛋」可不可以食用？



雞蛋冷知識｜網友遇到「血蛋」 網民：大驚小怪！

一名女網友在threads分享，想煎荷包蛋，但沒想到打出來的蛋竟然是血紅色的，讓她嚇一大跳直言「好恐怖，第一次遇到這種蛋」，貼文一出，不少人感同身受地表示：

「太可怕了吧」

「我遇過一次，直接丟掉了」

「哇這我絕對不敢吃欸…感覺晚上會做惡夢」

「別吃 器具記得消毒」

「好恐怖 不能吃吧！看了也倒胃口，立馬倒掉」



但也有部分網友表現得相當淡定，認為只是常見的現象，沒必要反應過度：

「雞紅蛋白好不好，大驚小怪的⋯」

「雞蛋內有血是因為雞生太多蛋，輸卵管破裂造成的出血，還是可以食用」

「沒毒 這個放心吃」



亦有網民解釋是「卵巢或輸卵管的微血管破裂，少量血跑進蛋白裡」

不是受精

不是胚胎

不是壞掉

也不是生病的雞

單純就是「生理性出血」就像人有時會流鼻血一樣，雞也會有小意外。



雞蛋營養｜早餐水煮蛋吃錯傷脾胃！醫揭3禁忌+3煮蛋秘技別只放水

根據台灣農業部的資料顯示，這種「血斑蛋」只要將血絲或血斑塊剔除即可照常食用。（95096717748@小紅書）

雞蛋冷知識｜雞蛋為什麼會血紅色？

這種血紅色的雞蛋到底是怎麼形成的？根據台灣農業部的資料顯示，這種蛋叫「血斑蛋」或「血絲蛋」，既不是變質也不是受精所致，是母雞在排卵的過程中，卵巢或輸卵管的微血管破裂，導致血液混入蛋白或蛋黃中形成的。

雞蛋冷知識｜血斑蛋可不可以食用？1情況要小心

至於是否能吃，台灣農業部亦有指出，只要將血絲或血斑塊剔除再煮熟即可照常食用。但要小心若整個蛋清呈現「粉紅色」並帶有珍珠光澤，極可能是受到綠膿桿菌（易引起腹瀉、嘔吐、腹痛等症狀）的感染，所以最好判斷一下，若蛋清混濁稀薄如水，且聞起來有惡臭味就絕對不能食用。

雞蛋營養｜膽固醇高就不能吃雞蛋？專家教你如何正確烹調吃得健康

雞蛋冷知識｜如何辨別雞蛋好壞？

如果還是覺得可怕想避免，可以用手電筒來判斷。

辨別雞蛋好壞方法：

1. 關燈準備：先把室內的燈關掉，環境愈暗愈好。

2. 照蛋觀察：將雞蛋較圓的一頭向上或平放，把手電筒緊貼，讓強光穿透進去。



透過光線若看到呈現均勻的淡黃色或粉橘色光芒則正常，若出現深色小黑點或暗紅斑點且轉動雞蛋時會隨著蛋黃一起移動則為血斑蛋；而整顆蛋呈現不透明的深黑色或渾濁狀，代表已變質不可食用。