16歲男狂喝水確診腦瘤！醫警告小心口渴尿頻3症狀 日飲多少有數計

腦瘤症狀｜喝水能促進新陳代謝、緩解便秘，但多喝水真的健康嗎？廣州就有1名16歲的少年，每日飲水逾9公升（約15瓶礦泉水），最終被診斷出腦瘤。醫生提醒，若出現這些症狀要及早求醫，並且水要飲啱才有益。



廣州有1名16歲的少年，每日飲水逾9公升（約15瓶礦泉水），最終被診斷出腦瘤。（AI生成圖片）

腦瘤症狀｜3典型症狀 口渴視力減退易怒

據《南方都市報》報道，這名16歲的少年彬彬（化名）從暑假開始每日飲9公升水，還不停找東西吃，體重由110斤（約121磅）飆至150斤（約165磅），還變得易怒，之後更出現視野缺損、記憶力下降等問題，就醫後確診患腦瘤。廣州三九腦科醫院蔡林波醫生表示，這是罕見的「顱內鞍區生殖細胞腫瘤」常發生在青少年及兒童身上。由於腦瘤導致身體無法吸收水分，造成患者大量排尿，產生極度口渴感，引致過量飲水。

該腫瘤3個典型症狀：

1. 尿崩症：患者會覺得口渴，飲水量甚至達10公升且排尿次數頻繁。

2. 視力障礙：視力減退導致患者走路摔跤。

3. 內分泌紊亂：發育緩慢、性早熟、變得易怒、反應遲鈍。



腦瘤症狀｜每日飲幾多水有數計

幸好經過4次放療，彬彬體溫恢復正常，情緒也變得穩定，每日喝水量控制在3公升左右，這件事亦引起了廣泛的關注。水雖然是生命之源，但喝適量才是關鍵。究竟要點飲？每日真的要喝夠8杯水？台灣余朱青營養師在個人社交平台分享，成年人每日要喝的基本水量是這樣計：

個人體重（公斤）x 30毫升



例如1個50公斤的成年人，一日就要飲1500毫升的水，以一般飲水機旁常見的小紙杯（200毫升）來計，即是約7.5杯。若需要減脂，可把水量加到至少「體重 x 35毫升」，等於1750毫升約9杯。

農夫山泉｜飲水6個最佳時機 飲錯影響消化！日飲8杯水唔係人人啱?

水雖然是生命之源，但喝適量才是關鍵。（engin akyurt@unsplash）

腦瘤症狀｜飲水黃金時間表 有助排毒

除了喝適量亦要喝對，人體吸收水分是有規律的，並非一次猛灌就能補足。之前「01教煮」有總結過「飲水黃金時間表」，不止提升飲水的功效，還有助身體踢走毒素。

1. 起床時（空腹）

飲1杯溫水促進腸胃蠕動，有助排便並幫助身體排出前一晚累積的毒素。

2. 飯前半小時（午餐/晚餐）

有助消化加強血液循環，提升排毒功效，還能增加飽足感、降低食慾。

3. 睡前

許多人怕水腫不敢喝，但其實睡前飲1小杯水（大約4口）可避免血液黏稠，降低心血管疾病的風險，最好睡前30分鐘至1小時飲用。