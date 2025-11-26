紅蘿蔔護心降膽固醇1食法營養大流失　維他命C減33% 點食最有益？

紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔功效｜紅蘿蔔是很常見的食材，有「東方小人參」之稱，當你走進廚房，手握一根色澤橙紅的紅蘿蔔的時候，你是否曾猶豫過：「這層皮，到底該不該削？」 ，有人擔心皮上有農藥殘留，會把皮削掉，但營養會否同時流失？



紅蘿蔔最好帶皮吃（Nick Fewings@unsplash）

紅蘿蔔帶皮與去皮分別

紅蘿蔔含有β-胡蘿蔔素、膳食纖維、鉀、鈣等多種營養成分，具有抗氧化美容，保護視力，預防夜盲症還能增強免疫力，防癌抗癌等重要功效。根據日本文部科學省《日本食品標準組成表2020版（第8版）》等資料顯示，紅蘿蔔削皮吃和不削皮的營養成分有著巨大的區別。紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔帶泥才新鮮？菜販教挑選5招 延長保鮮勿漏1步

1. β-胡蘿蔔素

紅蘿蔔的β-胡蘿蔔素能在體內轉化為維他命A，維他命A能保護視力，增強免疫力，去皮將流失約10%。

β-胡蘿蔔素 (微克) 以100克計算（下同）

帶皮：8,600微克

去皮：7,700微克

營養損失：↓10.5%



2. 膳食纖維

膳食纖維能促進腸道蠕動，穩定血糖水平以及降低膽固醇，若攝取不足增加便秘風險，對血糖和血脂的調節效益降低，而去皮將流失約20%的膳食纖維。

膳食纖維（克）

帶皮：3.0克

去皮：2.4克

營養損失：↓20%



3. 鉀

鉀對血壓有調節作用，對心血管健康尤其重要，影響血壓穩定性，長期攝取不足還可能導致心律不整，去了皮的紅蘿蔔，將損失約6.7%的鉀。

鉀 (毫克)

帶皮：300毫克

去皮：280毫克

營養損失率：↓6.7%



紅蘿蔔營養｜維他命A高菠菜3倍！紅蘿蔔助防癌抗三高點食多營養？

4. 鈣

鈣資是構成骨骼的主要成分，長期流失或減少攝取會增加骨質疏鬆的風險，雖然紅蘿蔔不是主要的鈣源，但日常飲食中累積流失的微量營養素不容小覷，去皮將流失約12.5%的鈣。

鈣 (毫克)

帶皮：32毫克

去皮：28毫克

營養損失率：↓12.5%



5. 維他命C

維他命C是強效抗氧化劑，能加強免疫力，攝取不足會導致抵抗力下降，傷口癒合速度減慢，去皮將流失高達約33%的維他命C。

維他命C (毫克)

帶皮：6.0毫克

去皮：4.0毫克

營養損失率：↓33.3%



可以發現，紅蘿蔔削皮之後β-胡蘿蔔素、膳食纖維、鉀、鈣、維他命C營養成分明顯流失。尤其膳食纖維和維他命C。

建議進食步驟：

1. 可選擇不削皮，帶皮吃，用軟毛刷在流動的清水下徹底刷洗紅蘿蔔表面，以去除泥土、雜質和農藥殘留。

2. 紅蘿蔔表皮有損傷時，應削皮。

3. 作輔食或者追求極致順滑口感時，才考慮削皮。

除了紅蘿蔔，還有一些常見的食物都不建議去皮吃。

1. 蘋果

蘋果皮含有大量的膳食纖維和強效抗氧化劑，特別是槲皮素 (Quercetin)，這種物質有助於抗炎和保護肺部健康。研究發現1日1蘋果早死風險降35%！美白助眠8功效+5款蘋果湯水食譜

蘋果皮含有大量的膳食纖維和強效抗氧化劑能保護肺部（Aphiwat chuangchoem@pexels）

建議：對於蠟層較厚的蘋果，可用溫水清洗，幫助溶解蠟質。



2. 番薯

番薯皮富含膳食纖維，並含有高濃度的β-胡蘿蔔素，帶皮烘烤或蒸煮可以鎖住更多營養。番薯營養｜控制血糖好過白飯！養顏防肌膚老化番薯3大神奇功效

地瓜皮富含膳食纖維，並含有高濃度的β-胡蘿蔔素（Glen Hayoge@unsplash）

建議：如果番薯皮上出現黑斑，這些黑斑會產生毒素，立即丟掉。



3. 茄子

紫色的茄子皮富含花青素，對保護腦細胞和抗衰老有益。茄子煮法｜錯1步抗癌功效全消失！醫揭烹煮6秘技免90%營養被浪費

紫色的茄子皮富含花青素，對保護腦細胞和抗衰老有益。（Nina Luong@unsplash）

建議：茄子煮的時候極易吸油，可在竹籤撒上少量鹽，靜置約15至30分鐘，稀釋水分，煮時減少油的吸收還能減少苦澀味，口感更佳。



4. 薯仔

薯仔皮的鐵質和鉀的含量是薯仔肉的3.4倍和2.8倍，鐵質能避免貧血，鉀能降低高血壓。薯仔功效｜薯仔維他命C高蘋果10倍！助防胃癌中風 1款粥減胃痛

薯仔皮的鐵質和鉀的含量是薯仔肉的3.4倍和2.8倍（Polina Tankilevitch@pexels）

建議：發芽薯仔，會產生龍葵鹼毒素，食用會中毒，影響消化系統和神經系統，而龍葵鹼耐高溫，加熱並不能祛除，發芽的薯仔應立即丟掉。

