大蒜功效｜降膽固醇助抗癌4功效　醫揭這樣吃才有用1食法營養大減

大蒜被譽為第一名抗癌食物，但料理方式錯誤恐怕無法吃到真正的保健功效。台灣腎臟科醫師江守山強調，大蒜必須拍碎或切碎後靜置約20分鐘再烹煮，才能讓關鍵營養素完全釋放，許多人習慣將整瓣大蒜直接丟進鍋裡燉煮，其實非常可惜。



江守山在《小宇宙大爆發》節目中說明，大蒜對人體具備4大健康作用，包含：

預防血栓

降低血清及膽固醇

抑制動脈粥狀硬化

抑制癌細胞生長



他指出，大蒜對8成以上癌細胞株都具有抑制效果，因此被廣泛認為是抗癌效果最佳的天然食物。

大蒜之所以擁有強大保健力，關鍵在於「大蒜素」的生成。江守山解釋，大蒜中含有天然的含硫非蛋白胺基酸「蒜胺酸」，這種成分本身並無特殊氣味，但當大蒜被壓碎或切碎時，蒜胺酸就會被蒜氨酸酶轉化為具有強烈氣味的大蒜素，這正是大蒜眾多保健功能的關鍵前驅物質。

江守山建議，大蒜在下鍋或入口前，最好先經過拍碎或切碎的處理，靜置約20分鐘後再進行烹調或食用。他直言，很多人煮雞湯時習慣將整瓣大蒜直接丟進鍋裡，這種做法無法讓大蒜素充分釋放，等於浪費了大蒜的營養價值。

「無毒教母」譚敦慈也分享自己的料理技巧，她表示平時備料時會先將蔥、薑、蒜、洋蔥等食材切好後靜置，接著再去洗菜或準備其他食材，通常就能達到20分鐘的等待時間。譚敦慈認為，這樣的做法既不會增加料理的麻煩程度，也能讓大蒜素充分釋放，獲得大蒜最多的營養價值。

