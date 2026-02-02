傷腎｜28歲女腎功能衰退致80歲！醫揭因長期吃1物　6食物利尿消腫

傷腎飲食｜要身體好抗衰老，首先要腎好。但腎臟比我們想象中脆弱，細微的疏忽都可能造成損傷。台灣有1名僅28歲的年輕女性，無糖尿病、高血壓，卻在做身體檢查時發現腎絲球過濾率（GFR）只剩下50，意味著腎功能嚴重衰退，如同80歲老人的狀態，經醫生詢問後得知原是長期吃這1物導致。



台灣有1名僅28歲的年輕女性因長期吃利尿劑腎功能衰退致80歲。（pexels）

傷腎飲食｜28歲女減肥吃利尿劑 1粒即輕3公斤

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》中向大家分享，這名女患者為了改善水腫型肥胖，經朋友推薦吃1顆利尿劑，當天就排出3000cc的尿液，體重立即減輕3公斤，效果顯著，後來只要有重要聚會或想減肥時她便吃1顆，這個習慣持續好幾年。洪醫生解釋，服用利尿劑會導致脫水、電解質異常以及損傷腎臟。他要求患者停止服用利尿劑，並經過3個月的藥物治療後，最終腎絲球過濾率回升至70分。

傷腎飲食｜什麼是利尿劑？

利尿劑（類似俗稱去水丸）是臨床藥物，主要幫助身體排出多餘的水分與鹽分。根據妙佑醫療國際等的資料顯示，主要適用於以下狀況：

~高血壓患者：尤其是老年高血壓或鹽分攝取過多引起的高血壓。

~心臟衰竭導致的水腫

~肝硬化導致的腹水

~青光眼



由於利尿劑會有頭痛、脫水、電解質失衡（體內的鉀、鈣等過高或過低）等副作用，因此以下人群應避免或在醫生的囑咐下服用：

~痛風

~孕婦或哺乳期婦女

~腎功能惡化者

~嚴重電解質失衡



傷腎飲食｜6種食物 利尿去水腫

水腫型肥胖主要是因為代謝不好導致水分滯留在體內排不出去，體重較易波動卻也相對好調控。但萬萬不可依賴藥物，建議日常中可多攝取高鉀、天然利尿食物來輔助排水。

+ 1

1. 紅豆

富含皂素，且外皮含有豐富的纖維與鉀離子，能幫助排除體內多餘鹽分。

建議：將紅豆洗淨加水煮滾後燜泡20-30分鐘，製成紅豆水。



水腫解決丨紅豆水去水腫非紅豆做？營養師揭錯1步失營養愈喝愈胖

2. 薏仁

含有薏苡素，不僅能促進代謝，改善下肢水腫，還能清熱利濕。

建議：薏仁屬性微寒，生理期或懷孕女性要諮詢醫師後食用。



降血壓｜蘋果香蕉助控血壓 每周吃3至6次減死亡風險 幾時食最好?

3. 香蕉

一根中等大小的香蕉約含360毫克左右的鉀，人體存在「鈉鉀平衡」的機制，補充足夠的鉀才能排出鈉離子。

建議：一般健康成年人每日最好吃1到2根香蕉。



4. 冬瓜

每100克的新鮮冬瓜含水量高達96%以上，有利尿作用，且含有丙醇二酸，能抑制醣類（碳水化合物）轉化為脂肪，可輔助減脂。

建議：冬瓜皮的利尿效果優於果肉，最好連皮煮。



咖啡長壽｜研究證咖啡加1飲品延壽5好處！死亡風險降45%點飲最好?

5. 黑咖啡

咖啡因能促進血液循環，提高腎絲球的過濾速度，加快尿液形成。

建議：以黑咖啡為主勿加奶或糖。



粟米營養｜減肥助防癌3品種營養各異 選錯反致肥 糖尿病怎樣吃？

6. 玉米鬚

含有黃酮類化合物、皂苷和單寧，這些物質能刺激腎臟，增加尿液量，還能減少尿道雜質沉積，預防尿路結石。

建議：將玉米鬚洗淨，放入鍋中加入約1000毫升的水，煮滾後轉小火煮10至15分鐘。

