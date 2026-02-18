新年小食｜營養師6招穩血糖吃零食3原則食住瘦！朱古力+1物減焦慮

農曆新年最怕「嘴饞魔咒」發作！親友相聚，桌上的肉乾、糖果總像有吸力一樣，讓人不自覺吃到血糖飆升、昏昏欲睡，甚至還會因為「血糖斷崖」讓情緒變得易怒、煩躁。



台灣振興醫院營養治療科營養師陳韻婷提醒大家：「吃錯點心不只長肉，還會讓你心情變差！」今年想當個優雅又開心的拜年貴客，關鍵就在補足大腦的快樂原料——「色胺酸」。

別讓「隱形壓力」毀了假期！營養師教你吃出多巴胺

陳韻婷表示，過年常見的精緻糖類零食，吃完雖然有短暫快感，但隨之而來的血糖波動，反而是引發疲勞感與焦慮的元兇。陳韻婷營養師指出，血清素是穩定情緒的「幸福因子」，透過正確的點心搭配，能讓你在享受美味的同時，內心也充滿放鬆的粉紅泡泡。

六款「好心情點心」黃金公式是什麼？

零食健康搭配公式（01製圖）

1. 苦甜浪漫組：70%黑巧克力＋堅果

誰說巧克力（朱古力）不能吃？陳韻婷建議大家可以選擇高純度黑巧克力，搭配富含「放鬆礦物質」鎂的堅果，幾口就能滿足心靈，幫你擋下親戚過度關心的壓力。

2. 腸道小清新：無糖優格＋新鮮藍莓／香蕉

陳韻婷提到，腸道是人類的「第二個大腦」。用優格（酸奶）的益生菌照顧腸道，搭配富含色胺酸的香蕉，這款「腸道spa」點心能讓你告別暴食，心情美得像在度假。

3. 鹹食控福音：毛豆、滷豆干

打牌必備！毛豆和豆干不僅是高蛋白強者，還能穩定血糖，耐咬的口感讓你一邊動腦、一邊補充飽足感，情緒不打結，勝率自然高！

4. 酥脆神隊友：烘烤黑豆

過年餐餐大魚大肉，纖維量嚴重不足。把黑豆當零嘴，既能補蛋白質又有抗氧化花青素，酥脆口感超涮嘴，是健康版的「快樂肥宅豆」。

5. 暖心偽甜品：低糖豆花

想喝甜湯？試試無糖豆漿底的豆花。大豆異黃酮能幫助調節荷爾蒙，無論是面對更年期不適或生活瑣事，都能一碗下肚、心平氣和。

6. 低卡養顏飲：牛奶燉銀耳

這款「平民燕窩」冷熱皆宜！銀耳多醣體幫你對抗體內發炎，牛奶則提供助眠穩定的色胺酸。溫溫地喝，連說話都溫柔了起來。

營養師的小抄！點心三原則「優、色、抗」

陳韻婷最後叮嚀，過年不必追求「禁慾式飲食」，只要掌握「優質蛋白、色胺酸、抗氧化」這三大原則，並把肉乾、堅果酥等「邪惡美味」換成小包裝分享，多喝無糖茶或水，就能輕鬆避開熱量陷阱。

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

