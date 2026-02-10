海參功效｜韓馬利腦膜炎後靠海參調理！抗癌降三高7功效5類人不宜

海參功效｜韓馬利｜腦膜炎｜海參營養價值高，能增強免疫力，延緩衰老，性質溫和深受大眾喜愛。資深藝人韓馬利（Mary姐）亦分享，自己在大病後，都靠吃海參來調理身體，讓後遺症消失。海參真的那麼厲害？除了補身外還有哪些功效？



海參功效｜Mary姐患腦膜炎 吃海參調理後遺症消失

Mary姐在Instagram拍片分享，自己幾年前曾大病一場（相信是指2019年因發燒感冒導致病菌入腦，而引發的腦膜炎。當時她一度陷入昏迷住院數周，慶幸經過精心治療，得以痊愈），留下了手震腳震、食慾不振、情緒低落等後遺症。於是在醫師建議下開始吃海參，經過一段時間後，體力與精神狀態都全面恢復。片中還推介大家吃海參，只需簡單地把即食海參蘸上Ｗasabi（青芥末豉油）已經很美味，更叮囑大家不要去掉海參中的「腸」，那是寶。

海參是一種生存於低溫海底的棘皮動物，其食療功效可媲美人參，故有「海中之參」之稱。（資料圖片）

海參功效｜抗癌降三高緩衰老7大功效

海參是一種生存於低溫海底的棘皮動物，其食療功效可媲美人參，故有「海中之參」之稱。

1. 抗癌 提免疫力

海參富含海參蛋白，發表於《Nutrients》的研究表明，海參蛋白能誘導癌細胞死亡（如肝癌、肺癌、胰腺癌）還能增強免疫細胞活性，提高免疫力。

2. 修復組織延緩衰老

海參還含有能合成人體膠原蛋白的重要原料——精氨酸，可以加速傷口癒合及修復病後組織。其豐富的微量元素（如鐵、鋅、硒等）亦有助於滋陰補血，特別適合手術後或大病初癒的人士。

3. 降血糖血脂 預防心血管疾病

高血糖與高血脂極易引發高血壓、心肌梗塞或中風等心血管疾病。海參含有的「海參黏多醣」，可降血脂，抑制血液凝結，預防動脈粥樣硬化。此外，海參有「零膽固醇」的特性，是心血管患者的理想食材。

4. 延緩衰老美容美顏

海參豐富的的膠原蛋白再配合海參黏多醣，有助於清除體內自由基，維持皮膚彈性，延緩衰老。

5. 保護關節

長者隨著年齡的增長，身體機能老化，易骨質疏鬆。海參內含的硫酸軟骨素能緩解關節磨損，促進骨骼代謝。

6. 補腎益精

中醫認為海參「其性溫補，足敵人參」，歸入腎經，能滋陰補腎、益精壯陽。特別適合用於因腎虛引起的畏寒、精血虧損或腰膝痠軟等問題。

7. 調理月經

在《本草綱目》中記載，海參能「生百脈血」，能促進血脈通暢、幫助造血。對月經不調或崩漏有輔助治療作用，是婦科調理的常用食療。

發海參貼士｜星星師傅快速浸發3招 推薦1種海參CP值高功效如遼參

海參禁忌｜5類人不宜

海參雖然營養價值高，但並非人人皆宜，否則補不到位，會對身體造成不必要的負擔。

1. 脾胃虛弱者

2. 腎功能不全者

3. 痛風\高尿酸血症患者

4. 蛋白質過敏者

5. 嬰幼兒



海參功效｜Gigi姐簡單6步浸發海參

若喜歡吃海參，自己在家浸發就最安全，做法亦不複雜，黃淑儀（Gigi姐）也曾在節目中向大家分享她的浸泡秘訣，只需簡單6個步驟便可輕鬆完成。（Gigi姐浸發海參法步驟）

做法：

1. 準備一盤水，放入海參浸至軟身，其間每12小時換一次水。

2. 用剪刀剪開海參肚的位置，清洗內裡的腸和內臟。

3. 燒滾一鍋水，加入薑蔥及海參汆水，熄火後待冷卻。

4. 拿上手秤一秤，將海參分為較軟身（適合快炒、涼拌）及較硬身（適合煲湯、燜煮）。

5. 中火燒熱油鍋，放入薑蔥炒至出味。

6. 灒上紹興酒，放入海參加蓋煮1分鐘，即成。

如果覺得麻煩，直接買即食海參效果一樣得，再搭配這2款精選食譜，讓進補變得簡單又美味：

海參食譜1：海參魚肚燜冬菇

海參魚肚燜冬菇食譜｜做節菜養顏降血壓 海參處理超簡單！

海參食譜2：蝦籽蝦仁煮海參

蝦籽蝦仁煮海參寓意心想事成 白鑊烘香蝦籽增添香氣