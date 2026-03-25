雞營養｜專家警告雞4部位超毒！1種痛風患者勿吃！健康吃雞5貼士

食物安全｜雞，不僅美味且能補充蛋白質、提高免疫力，可謂一身都係寶！然而，吃雞也有講究，並非所有部位都適合食用。除了大眾熟知的雞屁股、雞頸外，還有另外2個部位極易累積毒素，不可不防。



除了大眾熟知的雞屁股、雞頸外，還有另外2個部位極易累積毒素，不可不防。（健康2.0@YouTube）

食物安全｜香港每日消耗約20萬隻雞

在大灣區的飲食文化中，雞的地位無可撼動。據《南方都市報》引用的數據顯示，廣東人每年消耗高達8億隻雞，而粵港澳三地口味相近，香港對雞肉的需求同樣驚人，每日消耗約20萬隻肉雞。但並非愛吃便能放心大啖食，據《健康2.0》報導，英國牛津大學化學博士陳耀寬強調，有些部位少吃為佳。

雞肉營養｜雞肉各部位熱量營養比併 雞皮雞翼唔係最肥最高卡

食物安全｜雞最毒4個部位

1. 雞內臟

雞內臟包括肝、腎、心等，其中肝臟與腎臟是雞的解毒與排泄器官，容易殘留代謝物、毒素等有害物質。此外，內臟的膽固醇與嘌呤含量極高，對於痛風患者極不友善。

雞的肝臟、腎臟是雞的解毒與排泄器官，容易殘留代謝物、毒素等有害物質。（AI生成圖片）

2. 雞頸

雞頸本身肉質鮮嫩，但皮下分佈了大量的淋巴結與胸腺。若是病雞或養殖環境惡劣，這些腺體就容易積存代謝毒素。此外，這通常也是打藥劑或疫苗的部位，易有藥物殘留。不過，網傳「吃雞頸會得淋巴癌」的說法並不準確。陳博士解釋，雞頸上的主要是胸腺而非單純淋巴結，且在正規加工過程中，會先剔除內部的腺體與多餘脂肪，最後再將皮套回。

雞頸皮下分佈了大量的淋巴結與胸腺，若是病雞或養殖環境惡劣，就容易積存代謝毒素。（AI生成圖片）

3. 雞屁股

雞屁股（俗稱七里香）含有尾脂腺等多個淋巴組織，專門處理外來病毒與致癌物質。至於是否有致癌風險？陳博士解釋，屠宰場在處理雞隻時，會預先摘除這些腺體，所以不用太擔心。但其脂肪含量高，對心血管負擔極大，因此不建議食用。

雞屁股（俗稱七里香）含有尾脂腺等多個淋巴組織，專門處理外來病毒與致癌物質。（LL2285666666@小紅書）

4. 雞皮

許多人喜歡雞皮的Q彈口感，但它是脂肪含量最高的部分，過量食用易導致膽固醇升高。更重要的是，許多毒素（如塑膠、藥物殘留、環境污染等）容易積存在脂肪層中。

雞皮是脂肪含量最高的部分，過量食用易導致膽固醇升高。（小红薯65DB5664@小紅書）

豬肉先浸冷水？雞肉勿直接水洗？專家提醒處理次序錯小心食物中毒

食物安全｜吃雞5貼士

想要吃得健康，除了避開特定高風險部位，烹調方式、購買細節也是關鍵。（unsplash）

想要吃得健康，除了避開特定高風險部位，烹調方式、購買細節也是關鍵。

1. 清理腺體：煮前，務必確認皮下的腺體與尾脂腺已被完全割除。

2. 清洗注意：切勿直接放在水龍頭下清洗，避免噴濺到其他食材。

3. 徹底煮熟：雞肉容易帶有沙門氏菌，要確保最厚處煮至全熟（肉色變白、不帶血水）。

4. 認準商家：選擇信譽良好的冰鮮雞供應商。

5. 觀察外觀：新鮮雞肉應呈現粉紅色，肉質有彈性，無異味且表面不黏手。



參考資料：南方都市報