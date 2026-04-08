合桃功效｜護心降膽固醇降血脂每日吃這份量3個月見效！1類人最啱

長期血脂異常將提高心肌梗塞、中風等心血管疾病風險，最新研究證實，規律攝取胡桃（合桃）能有效降低血脂並保護心血管健康。



美國研究團隊分析二十多年來的相關文獻，發現胡桃富含的多酚與生物活性化合物，可能透過改善脂質代謝、強化抗氧化能力來達到護心功效。

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台灣腎臟科醫師江守山在Facebook專頁指出，美國伊利諾伊理工學院（Illinois Institute of Technology）科學家進行的綜述研究已發表於國際期刊《營養素》。研究團隊考察大量文獻後發現，最有力且一致的證據集中在心臟健康方面，尤其是血脂指標的改善。

江守山表示，研究發現規律食用少量胡桃的受試者，血中總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯都獲得改善。他研判這可能與胡桃有助於增強體內抗氧化活性有關，並可減少脂質氧化這種與氧化壓力相關的過程，具有改善餐後脂質代謝的潛力，對心血管健康至關重要。研究並顯示，在飲食中加入胡桃的人，其健康飲食指數得分更高，該指數與更佳整體飲食品質相關。江守山建議可將胡桃納入日常飲食的一部分。

Elsevier醫學資訊站在Facebook專頁發文指出，2025年發表於《美國臨床營養學期刊》的研究，以138名平均BMI為29.8的成年人為對象，所有受試者皆符合至少一項代謝症候群標準。為期12週的試驗中，實驗組每天攝取57公克胡桃，對照組則維持原本飲食習慣。

結果顯示，與對照組相比，實驗組總膽固醇下降8.1 mg/dL、低密度脂蛋白膽固醇下降7.2 mg/dL、非高密度膽固醇下降9.5 mg/dL、三酸甘油酯下降16.4 mg/dL。研究結論指出，每天以約一把胡桃取代一般零食，能在3個月有效改善血脂與飲食品質，對於有代謝疾病風險的人來說，是一項簡單的飲食調整策略。

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