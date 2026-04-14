潤喉糖止咳有用嗎？喉糖分3類亂吃4危害唔只惹痰！潤喉5食物+湯水

潤喉食物｜春季天氣陰晴不定，濕度高加上塵蟎活躍，易致喉嚨乾癢、咳嗽。比起大費周章煲湯，多數人更愛直接含粒潤喉糖，簡單方便。但有專家提醒，潤喉糖分3類，吃錯反而會惹痰，甚至引發多種健康問題。



潤喉糖，簡單方便，但吃錯反而會惹痰，甚至引發多種健康問題。（freepik）

潤喉糖分3類 有藥性／非藥性

潤喉糖口味繁多，常見的成分有蜂蜜、薄荷、川貝、枇杷葉等，可滋潤喉嚨，亦能清新口氣。據日媒《FNN》的報道，東京醫科大學副教授本橋玲醫生表示，市面上的潤喉糖，一般可分為3大類。

1. 藥品：專門用於緩解喉嚨痛等症狀，只在藥店有售，具副作用（如腸胃不適、口乾等），所以必須嚴格按照說明書上規定的用法與用量服用。



2. 醫藥部外品 （準藥品）：不被歸類為正式藥品，銷售無需許可，在便利店、超市均有出售，不過亦要遵循包裝上的指示。



3. 食品：即市售的「喉糖」，有多種口味，不具藥理療效，但適合日常潤喉與清新口氣。



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吃潤喉糖時能有效緩解癢痛不適，但本橋玲醫生提醒，若過度依賴，可能會產生副作用。（unsplash）

潤喉食物｜潤喉糖治標不治本 過度依賴4大危害

吃潤喉糖時能分泌唾液，有效緩解癢痛不適。但本橋玲醫生提醒，這種舒緩效果僅屬短期，無法完全根治，若過度依賴，可能會產生副作用。

1. 喉嚨抵抗力下降

喉嚨黏膜含有纖毛，能像屏障一樣阻擋病毒進入。雖然含糖果能暫時潤喉，但長期吸吮會過度分泌消化酵素（如澱粉酶），反而減少了保護喉嚨的黏液，削弱免疫力，讓病菌更易入侵。

2. 口渴惹痰

潤喉糖的高糖分會令唾液變得黏稠，降低喉嚨本身的潤滑效果，不止會口乾，還會讓痰液變得難以咳出，惹痰。

3. 易生蛀牙

糖果會使口腔環境變酸，雖然平時唾液能中和酸性、維持平衡。但如果成日吃，唾液來不及中和，口腔酸度就會升高，極易侵蝕牙齒，導致蛀牙。

4. 血糖飆升

無論是邊種類別的潤喉糖，吃多都會導致血糖升高。

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潤喉5食物：蜂蜜／黑豆／蔥／梨／白蘿蔔

至於每日宜吃多少？本橋玲醫生指出，這個沒有標準答案，每個人對「過量」的定義不一樣，除了藥性喉糖必須嚴格遵照規定服用外，一般食品類喉糖則以「身體感覺舒適」為準。若擔心中招以上的危害，都係以天然潤喉食物為好。潤喉食物｜咳嗽分3種亂吃病情加重！化痰止咳10食物香蔥點食見效?

1. 蜂蜜

蜂蜜濃稠且具吸水性，能像一層保護膜覆蓋在喉嚨黏膜上，減少乾癢。

2. 黑豆

黑豆皮含有花青素，具抗發炎作用，中醫認為其有「滋陰」功效，能緩解喉嚨腫痛與聲音沙啞。

3. 蔥白

蔥白含有揮發油（蒜素），能抑制細菌並促進血液循環。日本民間還會將加熱的蔥切碎，敷在頸部，緩解咳嗽不適。

4. 梨

梨含水量極高且含蘋果酸，能直接補充水分，緩解因「燥」引起的咳嗽。

5. 白蘿蔔

白蘿蔔含有辣素和維他命C，有消炎功效能減輕喉嚨紅腫，減少發炎。

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