冬菇燜鵝掌食譜｜經典粵菜香濃入味滋陰益氣　處理鵝掌只需2步驟

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-05 12:30

吃厭了燜雞、燜豬手？不妨嘗試一下冬菇燜鵝掌！鵝掌吸盡冬菇和醬汁的香氣和精華，加上口感爽脆的生菜，十分好下飯。雖然鵝處理掌看似是一大挑戰，事實上只需要2步驟便可以輕鬆完成。

中式宴會中，菜單上定必有冬菇燜鵝掌這一道經典菜，即使鵝掌並不是肉質較多的部位，但燜至軟腍的鵝掌配以入味多汁的冬菇和西生菜，確實令人垂涎三尺。烹煮鵝掌並不困難，只是需要耐性，因鵝掌煮至軟腍至少花上1小時，若然家中有壓力煲或智能煲則可省卻看火的煩惱，把所有食材放進煲內按掣便可。相反，如用明火燜煮則需注意火喉及煲內醬汁的分量，以免燒乾水，因此食譜中的水量只是建議分量，烹煮時需因應情況而將水量增加或減少，同時亦要不停試味。

冬菇燜鵝掌食譜

鵝掌在一般大型的凍肉店都可以找到，也可以用新鮮的，處理上也沒有太多的步驟，先用剪刀或刀將指甲去除，再將鵝掌、薑蔥冷水下鍋，大火汆水數分鐘將污垢及異味去掉，之後便可以直接燜煮。

冬菇燜鵝掌食譜

健康小貼士：

中醫角度鵝掌味甘平，有補陰益氣，暖胃開津，去風濕防衰老之效；營養學角度鵝肉含豐富蛋白質、脂肪、磷、鐵、維他命（A、B、C），其中蛋白質占10.8%，且不飽和脂肪酸的含量高，有消炎、降血壓等功效。

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攝錄：詹郭敏、李海霞

剪接：呂志豪