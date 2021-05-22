夏天湯水食譜｜薏米合掌瓜淡菜湯健脾理氣　 一家大細都啱飲！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-22 12:00

夏天湯水材料不止有冬瓜、節瓜湯水，合掌瓜（佛手瓜）一樣非常適合夏天飲用，然而湯渣亦可當成其中一道菜上碟，一湯兩味。有別於以往一般用蔬菜瘦肉的湯水，今次會用上海味「淡菜」煲湯，若然想增加鮮甜味道便要學懂以下處理淡菜的方法！ 攝影：余曉彤

夏天經常以瓜果類作湯水材料，但往往都忘了合掌瓜（佛手瓜）的存在，或許它經常在菜檔的旁邊而被忽略，但在又熱又濕的夏天裡，利用合掌瓜煲湯有助疏肝解熱及下火。合掌瓜在處理上並沒有什麼需注意，相反處理淡菜時則需多加留意。淡菜不是蔬菜，而是青口乾，因此清洗過後要將足絲部分（連住一撮毛）拔掉。

薏米合掌瓜淡菜湯

在正式煲湯前亦建議用薑片將它爆香，再加入熱水煲10分鐘，此舉更能帶出淡菜本來的香味。謹記煲湯時將淡菜連水一同倒入湯鍋中，將所有精華一滴不流倒入湯中，湯也會更加鮮甜。

薏米合掌瓜淡菜湯食譜

薏米合掌瓜淡菜湯有健脾理氣，利水去濕的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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