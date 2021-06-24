香橙骨食譜｜一字排配酸甜香橙汁開胃減滯　免外燶內生記住這1步

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-24 21:00

香橙骨，跟西檸雞、士多啤梨骨一樣，同是以水果入饌，似是西餐卻又帶著港式風味。做香橙骨建議用一字排，但新手總是很難分辨到一字排熟透與否，究竟有什麼方法？若想香橙汁更香又該怎辦？

一字排是哪位置？

一字排又稱金沙骨，是豬脊骨與腹部的中央位置，直身呈「一」字型，肉連著骨，因而得名。一字排比較厚肉，試過煎了很久，咬開來肉仍是粉紅色，後來才知是用油量太少。若你是廚藝新手，建議全程用中小火半煎炸一字排，因太大火的話會外燶內生。當豬肉開始熟，骨邊的肉就會往內縮，如果你對於自己的眼力欠缺信心，可以剪開最厚肉的部位觀察，確保夠熟。

比起燒烤醬這些「重口味」醬料，一字排配香橙汁感覺就較輕怡，多吃一點都不覺膩。

一字排跟不同的酸味水果都很配，今次用來做一道香橙骨，減輕膩滯感，適合夏天品嘗。橙有酸有甜，每次買都是碰運氣，如果你用的橙夠甜，可用檸檬汁的酸味帶出清爽感覺，倘若橙不夠甜，就要減少檸檬汁分量，以免過酸了。想醬汁味道再香一些，最好是加點橙酒，不想特地買一支的話，買白酒加橙皮自製亦可。

香橙骨食譜

健康小貼士：

每100克一字排約207卡路里，比瘦肉143卡路里熱量較高，但比豬腩肉的326卡路里，則少了119卡路里，適量進食亦無妨。它富含蛋白質、維他命B及礦物質，有助美顏護膚秀髮，更可提升免疫力。

攝影、攝錄：呂志豪

剪接：莊堅毅

相關食譜：

【柚子蜜金沙骨食譜】鬆肉調味上光1 take過 酸甜嫩滑零難度

柚子蜜金沙骨食譜

【排骨食譜】蜜糖醬燒金沙骨焦香惹味 毋須焗爐效果似叉燒！