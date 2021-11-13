蔬菜冷知識｜西蘭花椰菜花兩者有何差異？外觀、食用部位大拆解

綠色蔬菜含有大量的維他命和營養素，因此大多健康飲食都會將每日攝取的綠色蔬菜作為重要指標 ; 不過常見的蔬菜種類「椰菜花」大家真的認識它嗎？餐桌上其實還有另一種蔬菜「西蘭花」（又名「青花苔」）常常與它搞混，對此台灣台北農產也在Facebook上，決定為大家科普一下兩者之間的差異，快來看看你喜歡吃的到底是哪一種！



椰菜花與西蘭花外觀上看起來都像一束豐滿的捧花，兩者雖然看起來只是顏色有些不同，但其實兩者是不同的蔬菜！不過若從發展史來看，他們都是十字花科的親戚，由「野生甘藍」演化變種而來。另外，同樣也由野生甘藍演化的包括：甘藍、孢子甘藍、羽衣甘藍、球莖甘藍等蔬菜。

西蘭花椰菜花兩者有何差異？（按圖看清！）

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外觀差異

椰菜花：它的整體為半球形，肉質花球也較密集，另外除了白色之外，其實也還有黃色、綠色、紫色等多個品種。

西蘭花：它的整體則較偏為扁球形，小花球也相對較分散。

食用部位

椰菜花：我們在吃椰菜花時，是吃它的花原體，屬於尚未分化的組織。

西蘭花：我們在吃西蘭花時，則是吃還沒開花的花蕾，屬於已分化的組織。不過也因此較容易變黃，大家若想延長保鮮期限的話，也可以考慮先用水川燙後，再冷凍保存。

對於椰菜花和青花苔的科普小知識，也有熱心的網友加碼分享「甘藍和高麗菜」的差異。網友表示大家常會有「甘藍就是高麗菜，高麗菜就是甘藍」的錯誤觀念，不過其實甘藍是很大的家族種類，而高麗菜只是其中一員而已，植物學上才會稱為結球甘藍 ; 只能說平時常見的蔬菜飲食中，其實也內含另一門大學問！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：你能分辨「花椰菜、青花菜」嗎？內行人揭2大差異，不少台灣人都搞錯了】

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